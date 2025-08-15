type here...
Christian Nodal gana demanda contra disquera colombiana

Por Stephanie Santana
Lectura: 1 minuto(s)

El cantante mexicano Christian Nodal obtuvo una resolución favorable en el proceso legal que enfrentaba en Colombia, luego de que la empresa Alive Production lo demandó por presunto incumplimiento de contrato relacionado con una serie de conciertos en ese país.

La demanda fue interpuesta en 2022 por Alive Production, propiedad del empresario Alan Acosta, quien alegaba que Nodal incumplió con presentaciones pactadas, incluyendo un concierto en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

La empresa solicitaba una compensación cercana a los 2.5 millones de dólares, argumentando perjuicios económicos y logísticos, así como afectaciones a más de 32 mil asistentes.

En este mes de agosto, un juez en Bogotá desestimó la demanda por falta de pruebas suficientes que respaldaran las acusaciones contra el artista.

El abogado de Nodal, Miguel Ángel Morales, explicó que la parte demandante no logró demostrar el supuesto incumplimiento ni justificar las cifras reclamadas.

Tras el fallo, el equipo legal de Nodal anunció que iniciará acciones para exigir el pago de los conciertos que sí fueron realizados en Colombia y otros países de Sudamérica, cuyo monto asciende a aproximadamente 2 millones de dólares.

Además, solicitaron a medios de comunicación y creadores de contenido que difundieron las acusaciones iniciales que rectifiquen la información publicada, con el mismo alcance y visibilidad.

