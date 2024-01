El comunicador nicaragüense Alonso Luna nos comparte «Entre lo que hago, puedo y debo hacer», un libro biográfico – testimonial con poesía de amor, lecciones aprendidas y preguntas orientadoras.

Entre lo que hago, puedo y debo hacer, de Alonso Luna

Es una forma diferente de desnudar el corazón, someterse al escrutinio, hacer público lo privado, revelar interioridades, compartir lo bueno y lo malo, despojarse de disfraces y mostrarse auténtico, con luces al final del túnel.

«Entre lo que hago, puedo y debo hacer» está sustentado en su opción de vida y en la palabra de Dios escrita en 1 Corintios 10, 23 que dice: Todo está permitido, pero no todo me conviene. Todo está permitido, pero no todo me hace bien.

Está organizado en 6 capítulos, que va desde el encuentro inicial, los intereses comunes, el casamiento civil y el nacimiento de sus hijos; la crisis y las causas de la posible separación, así como el reencuentro con Dios y el lugar que ocupa en su matrimonio; los límites con la familia política; las enfermedades que han enfrentado y como las han superado con espíritu resiliente; el servicio al prójimo, así como acrósticos y poemas dedicados a su musa Karla Vanessa.

Apoyado en su experiencia como docente, amigo y comunicador, Luna escribió este libro de forma amena, coloquial, didáctico y metodológico, con el propósito de compartir aprendizaje y experiencias vividas que marcaron de manera positiva la vida en su familia y que les permitirá a los lectores jóvenes, maduros, remaduros o veteranos (novios, casados, unión de hechos, parejas en conflictos o en luna de miel), pensar y repensar como mejorar u ordenar sus vidas de la mano de Dios.

Así mismo, descubrirán lecciones aprendidas como matrimonio Luna Narváez (LuNar) y preguntas orientadoras abiertas basada en su experiencia y apoyo a parejas, así como lo aprendido y compartido en retiros y talleres que les permitirá a los lectores valorar el estado actual de su vida como novios, cónyuge o matrimonio.

También encontrarán un ramillete de 5 testimonios de vida de matrimonios de valor, que decidieron compartir lo bueno, las dificultades, los momentos de batalla, decisiones tomadas y cuanto cambiaron sus vidas, teniendo a Dios como centro de sus vidas.

Alonso pone a disposición de los lectores este aprendizaje con la intención de certificar que la vida en pareja es un desafío de todos los días, el amor es una empresa de dos (con Dios en el centro), que debemos cuidar como el agricultor cuida los siembros, dándoles agua y abono a las plantitas.

El libro se venderá en librerías en Nicaragua, Canadá y Estados Unidos o de manera directa con el autor, a partir del 10 de enero de 2024, como regalo de bienvenida del año nuevo.

Estamos seguros que les será de utilidad personal y conyugal o vida en pareja. Reservá tu ejemplar con tiempo.