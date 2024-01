En día del amor y la amistad, leonés y granadina se matrimoniarán en Ya Tu Boda 2024

A pocos días de que finalicen las inscripciones de Ya Tu Boda 2024, la pareja conformada por don Luis Manuel Martínez López, de 61 años, y Rosa Isabel Ruiz Galeano, de 50 años, contraerán nupcias en la edición 21, de las bodas masivas de Tu Nueva Radio Ya.

Don Luis, oriundo de León y la granadina Rosa Isabel, se conocieron hace 15 años, cuando laboraban en Managua, en la casa de unos extranjeros. Doña Rosa se desempeñaba como auxiliar de enfermería y su amado en el área de mantenimiento.

“Nosotros hablábamos, trabajábamos en el mismo lugar, pero él me decía que yo le gustaba, pero no le creía, yo decía: clase labia la de este gato, pero ya después, me terminaron gustando sus ojos, y mucho más”, nos relató doña Rosa.

Por su parte, don Luis nos contó que se enamoró de doña Rosa, porque era y sigue siendo una mujer muy hermosa, siempre estuve claro en mi objetivo que era conquistarla.

“Desde que la vi dije, clase mujerón, la conquisté, no iba a dejar pasar esa oportunidad, y aquí estamos, después de tanto tiempo”, nos relató don Luis, quien vive con su amada en el barrio Hilario Sánchez de Managua.

Actualmente, don Luis se desempeña como albañil y doña Rosa, como ama de casa. Esta hermosa pareja desde el año 2015 pensaron en sellar su amor en las Bodas de Tu Nueva Radio Ya, sin embargo hasta en esta edición harán su sueño realidad.

Los requisitos para casarse en Ya Tu Boda 2024 son: 3 fotocopias de cédula de cada uno de los contrayentes y 3 fotocopias de la partida de nacimiento de ambos.

Además, 3 fotocopia de cédula de 2 testigos, ambos mayores de 21 años, todo traerlos a nuestras instalaciones ubicadas de los semáforos del Ministerio del Interior, 3 cuadras al sur, edificio Radiópolis.