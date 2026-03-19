Productor jinotegano gana premio de Walmart Nicaragua

El productor jinotegano Ángel Eduardo Villagra fue galardonado como el Mejor Proveedor Agrícola 2025 del programa Tierra Fértil en Nicaragua.

Productor jinotegano Ángel Villagra gana premio como Mejor Proveedor Agrícola de Walmart

Este reconocimiento de Walmart Centroamérica destaca a productores que, además de garantizar calidad y abastecimiento sostenido, demuestran crecimiento productivo, compromiso con la inocuidad alimentaria y un impacto positivo en sus comunidades.

En la finca El Angelito, ubicada en la comarca Santa Carmela de Jinotega, Villagra cultiva zanahoria, brócoli, apio y otros vegetales que abastecen las 106 tiendas de Walmart en Nicaragua.

De 70 a 400 cajas semanales en seis años

Jinotegano pasa de 70 a 400 cajas semanales de zanahorias con Walmart

«Antes de iniciar con Walmart yo entregaba al mercado informal, pero muchas veces me quedaban mal con el dinero. Entonces decidí buscar cómo abrir un código de proveedor con Walmart, porque necesitaba un mercado más seguro para mi producción«, recordó Villagra sobre sus inicios.

Lo que comenzó con entregas de 70 cajas de zanahorias pronto se transformó en un crecimiento constante. Hoy, su finca abastece a Walmart Nicaragua con hasta 400 cajas semanales, un crecimiento impresionante en seis años de relación comercial.

Programa Tierra Fértil impulsa desarrollo rural

Walmart premia a productor que genera 10 empleos rurales

«En Walmart creemos firmemente en el potencial del campo nicaragüense. A través del programa Tierra Fértil buscamos acompañar a los productores en su desarrollo, brindándoles herramientas, asistencia técnica y acceso a un mercado seguro«, expresó Richard Lugo, gerente sénior de Asuntos Corporativos de Walmart Nicaragua.

El crecimiento de Villagra estuvo acompañado por este programa, una iniciativa que impulsa el desarrollo de pequeños y medianos productores locales al integrarlos a la cadena de abastecimiento de la compañía bajo una relación directa y de largo plazo.

De moto a camión: transformación económica familiar

Ángel Villagra: de moto a camión gracias a Walmart

Cuando comenzó su relación comercial con Walmart, Villagra trabajaba en tierras alquiladas y transportaba su cosecha en una motocicleta. Con el tiempo, logró comprar su propia tierra, adquirir vehículos para el transporte de productos y mejorar las condiciones de trabajo en su finca.

«Cuando empecé con Walmart tenía una moto para mover el producto. Después compré una camionetita y luego un camión. También pudimos comprar nuestra casa y nuestras tierras para seguir produciendo«, relató el productor jinotegano.

Genera 10 empleos directos en su comunidad

El crecimiento de la finca también generó empleo para su comunidad: de trabajar inicialmente con una sola persona, hoy brinda trabajo a 10 colaboradores que participan en las labores agrícolas y de manejo del producto. Además, el productor invirtió en infraestructura como un centro de acopio y maquinaria para lavado de vegetales.

«Para nosotros don Ángel Villagra es un productor clave que viene creciendo de la mano con el programa Tierra Fértil, apegándose a todos nuestros protocolos y promoviendo las buenas prácticas agrícolas«, explicó María Teresa Chávez, especialista en soporte técnico de la compañía.

Orgullo de alimentar hogares nicaragüenses

«Ser proveedor de Walmart representa un gran logro para mí, porque podemos entregar nuestra cosecha de forma constante y con la tranquilidad de que siempre será recibida. Esa seguridad de tener un mercado estable nos permite sembrar con confianza durante todo el año«, dijo entusiasmado Villagra.

«Para mí es un orgullo que todos los productos que yo cosecho se distribuyan en toda Nicaragua«, asentó con dicha el productor que sueña con continuar ampliando su finca, diversificar cultivos, incorporar sistemas de riego y generar más oportunidades para las familias de su comunidad.