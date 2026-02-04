MIFIC reporta récord en exportaciones de productos agropecuarios

Las exportaciones de productos agropecuarios nicaragüenses han superado todos los récords registrados el año anterior, destacando incrementos significativos en café, carne bovina, azúcar y melaza durante las primeras semanas del 2026, dijo Ricardo Somarriba, director ejecutivo del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA).

Récord en exportaciones agropecuarias nicaragüenses 2026

Resaltó que, según datos del MIFIC el país ha roto las marcas históricas de exportación gracias al acompañamiento al productor, procesos de precertificación industrial y certificación sanitaria que garantizan la calidad para los mercados internacionales.

“Al inicio de este año se han exportado 151 mil 392 toneladas métricas de café, con envíos adicionales en curso. En términos de volumen por puerto, el grano registra un incremento del 154% en comparación con enero de 2025. Además, se movilizaron 6.662 contenedores de café”, detalló.

La carne bovina muestra un aumento del 86%, alcanzando más de 18 mil toneladas exportadas. El azúcar creció un 19%, mientras que la melaza experimentó un impresionante salto del 463%. En este rubro, se han enviado 355.067 toneladas métricas hacia nuevos destinos como Corea del Sur, Haití, Mauritania, Perú, República Dominicana y Senegal, gracias a la apertura diplomática y comercial.

Los frijoles rojos alcanzaron 84.191 toneladas, equivalentes a 3.705 contenedores, con la apertura de mercados nuevos como Canadá y España, además de los tradicionales Estados Unidos, Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica.

En lácteos, se exportaron 3.032 contenedores hacia El Salvador, Estados Unidos, Guatemala y Costa Rica, con procesos de apertura en otros destinos.

En el sector pesquero, el funcionario reconoció una caída del 50% en langosta debido a fluctuaciones de precio y demanda internacional, aunque enfatizó que el menor volumen se compensa con precios más altos gracias a la calidad certificada. En total, se exportaron 18 mil 634 toneladas de mariscos y pescados, con destinos como España, Estados Unidos y Rusia. Productos como pepino de mar, caballito de mar y medusa se dirigen principalmente a China.

El director del IPSA subrayó que estos resultados son posibles gracias a la red de laboratorios acreditados internacionalmente, que otorgan equivalencia con estándares de países como Estados Unidos y cumplen requisitos de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

