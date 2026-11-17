El Gallo Más Gallo anunció la llegada de su temporada Black Gallo 2026, que se realizará del 19 al 30 de noviembre, con descuentos de hasta el 50% y facilidades de crédito para que las familias nicaragüenses puedan renovar sus hogares y estrenar los productos que tanto desean.

Durante estos 12 días, los compradores encontrarán precios especiales en una amplia variedad de artículos, entre ellos refrigeradoras, cocinas, lavadoras, televisores, celulares, camas, equipos de sonido, motocicletas y otros productos disponibles en sus tiendas.

La empresa destacó que esta campaña representa una oportunidad para quienes llevan tiempo pensando en comprar una cama nueva, cambiar su refrigeradora, adquirir un teléfono o estrenar la moto que siempre han querido.

Además de los descuentos, los clientes podrán consultar las diferentes opciones de financiamiento y elegir la alternativa de compra que mejor se adapte a sus necesidades.

Promociones en las 63 tiendas de Nicaragua

El Gallo Más Gallo informó que las ofertas estarán disponibles en sus 63 establecimientos distribuidos a nivel nacional, donde los clientes podrán conocer los productos participantes y las condiciones de las promociones.

Durante la temporada también se desarrollarán actividades especiales en tiendas seleccionadas, con juegos y oportunidades para que los visitantes ganen premios.

La cadena invitó a las familias a aprovechar las promociones y adelantarse a las compras de fin de año, especialmente a quienes desean renovar sus electrodomésticos o adquirir artículos tecnológicos.

También habrá compras por internet y atención por WhatsApp

Los nicaragüenses que prefieran consultar las promociones sin salir de casa podrán acceder a la tienda virtual www.elgallomasgallo.com.ni, donde encontrarán información sobre los productos disponibles.

Asimismo, podrán comunicarse mediante WhatsApp al 8636-5000 para recibir atención y conocer las opciones de compra.

La empresa también invitó a seguir sus cuentas oficiales en Facebook, Instagram y TikTok, donde compartirá información sobre descuentos, actividades y sorpresas durante la campaña.

Con el lema “¡Llegó el Black Gallo: es momento de salir estrenando!”, El Gallo Más Gallo busca que más familias nicaragüenses aprovechen esta temporada para adquirir los productos que necesitan, con precios especiales y opciones de crédito.