La cadena de tiendas Verdugo anunció una nueva edición de sus Black Ofertas 2026, que se desarrollarán del 19 al 30 de noviembre bajo el lema “Tu Súper Casa Lista”, con promociones especiales para que las familias nicaragüenses puedan equipar sus hogares y ahorrar en sus compras.

Durante esta temporada, los clientes encontrarán oportunidades de ahorro en refrigeradoras, cocinas, lavadoras, televisores, celulares, computadoras, camas, pequeños electrodomésticos y motocicletas.

La campaña busca facilitar que los hogares cuenten con los artículos necesarios para disfrutar momentos en familia, desde preparar una cena especial hasta compartir una noche de películas o renovar los equipos que utilizan diariamente.

Gissella Moraga, representante de la marca Verdugo, explicó que las promociones están pensadas para responder a las distintas necesidades de las familias nicaragüenses.

“En Verdugo sabemos que cada familia tiene una razón diferente para querer su casa lista. Por eso, con nuestras Black Ofertas queremos ayudar a los nicaragüenses a hacer realidad esos planes, ofreciéndoles productos de calidad, opciones de financiamiento accesibles y, sobre todo, oportunidades para ahorrar”, expresó Moraga.

Ofrecerán facilidades de crédito

Además de los precios especiales, Verdugo pondrá a disposición de sus clientes las opciones de financiamiento de Crédilisto a la Medida, que permite acceder a cuotas semanales personalizadas y requisitos sencillos.

Los compradores también podrán consultar las alternativas de crédito disponibles mediante las entidades bancarias participantes.

Durante los días de promoción, la cadena compartirá ofertas, novedades y actividades especiales a través de sus plataformas digitales.

Asimismo, invitará a los consumidores a contar qué significa para ellos tener su súper casa lista, como parte de las dinámicas de la campaña.

Promociones estarán disponibles hasta el 30 de noviembre

Los interesados en aprovechar las Black Ofertas podrán visitar las sucursales de Verdugo en Nicaragua, consultar su página oficial de Facebook, Verdugo Nicaragua, o comunicarse al teléfono 2298-9828 para recibir más información.

La empresa, que forma parte de Grupo Monge, recordó que las promociones estarán vigentes del 19 al 30 de noviembre de 2026, hasta agotar existencias, y que aplican condiciones y restricciones.

Con esta nueva edición de Black Ofertas, Verdugo invita a los nicaragüenses a preparar sus hogares para las celebraciones de fin de año, aprovechando oportunidades de ahorro y facilidades de compra.

“¡Tu Súper Casa Lista! ¡Ta chiche!”