IPSA reporta crecimiento del 2.47% en exportaciones de café nicaragüense

El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) informó que el sector cafetalero mantiene una tendencia positiva, registrando a la fecha un incremento del 2.47% en las exportaciones con respecto al cierre del año 2025.

Café nicaragüense crece 2,47% con respuesta rápida del IPSA

Este crecimiento es resultado del fortalecimiento del sistema de vigilancia fitosanitaria y los procesos de certificación que garantizan la alta competitividad del café nicaragüense en el extranjero.

Para proteger este rubro estratégico, el IPSA implementa tecnologías de vanguardia que permiten monitorear plagas y enfermedades de manera eficiente como la captura de datos directamente en el campo, el procesamiento y análisis de datos en tiempo real y la respuesta rápida ante amenazas para mantener la sanidad del cultivo.

Durante el año 2025, la institución logró certificar más de 150 mil toneladas métricas de café oro, las cuales fueron exportadas a más de 70 destinos internacionales, con una fuerte presencia en los mercados de Asia y Europa.

El Gobierno de Nicaragua reafirma su compromiso con la protección fitosanitaria de los cultivos, asegurando que las exportaciones agrícolas sigan siendo un pilar para el desarrollo económico y social de las familias productoras en todo el país.

