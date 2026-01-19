Ferias Más y Más Victorias 2026 dinamizan economía local con más de 4 millones en ventas

Del 12 al 18 de enero, Nicaragua celebró con éxito 120 Ferias “Más y Más Victorias 2026”, espacios comerciales que promovieron la identidad y tradición nacional Y conmemoraron el 159 aniversario del natalicio del bardo Rubén Darío.

Ferias Más Victorias 2026 impulsan emprendedores

Organizadas por el Ministerio para la Promoción de Emprendimientos, estas ferias se consolidaron como un motor económico clave para las familias nicaragüenses al inicio de este año.

En la jornada de ferias a nivel nacional participaron 1,310 emprendedores de diversos sectores quienes generaron ingresos aproximados a los 4 millones 200 mil córdobas.

Dada la cercanía del ciclo lectivo, las ferias destacaron por ofrecer útiles y productos escolares a precios competitivos, uniformes y zapatos nacionales y productos tradicionales con identidad local.

También se ofertaron libros del poeta universal Rubén Darío, plantas ornamentales y hortalizas frescas.

Esta iniciativa reafirma el compromiso del Gobierno con el desarrollo de la economía creativa y el progreso de los pequeños y medianos emprendimientos, facilitando espacios de encuentro y bienestar para la comunidad.

