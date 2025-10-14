En Noviembre se realizará la III Feria Ganadera Navidad 2025

En el Parque Nacional de Ferias se desarrollará la Tercera Feria Ganadera Navidad 2025, en la semana del 12 al 16 de noviembre, con la participación de más de 90 expositores de los diferentes rubros y sectores económicos.

Feria Ganadera Navidad 2025 en el Parque Nacional de Ferias

Geraldine Aragón, miembro del comité organizador, dijo que estarán presentes las casas comerciales y emprendedores, ofertando productos y servicios de calidad.

Durante la Tercera Feria Ganadera Navidad 2025, las familias podrán apreciar la exposición ganadera, con más de 200 ejemplares bovinos de alto valor genético, provenientes de reconocidas ganaderías de nuestro país.

Además, de las fiestas bailables para toda la familia y la tradicional encendida del árbol navideño, las noches de rodeo, competencias de caballos trotadores, villancicos en vivo y el espectáculo de Macolla.

Los mimados del hogar, también, contarán con su espacio infantil, diseñados para su diversión. La Tercera Feria Ganadera Navidad 2025, siempre desde el kilómetro 7.5 de la carretera a Masaya.

