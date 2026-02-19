Ahorre en verano: Walmart rebaja 1,500 artículos en Nicaragua

Con la llegada del verano, las familias nicaragüenses podrán ahorrar y disfrutar de esta temporada gracias a las rebajas en más de 1,500 productos que ofrece el formato Walmart, además de contar con precios bajos todos los días.

Disfruta el verano con rebajas y precios bajos en Walmart

La iniciativa busca acompañar a los consumidores en una de las épocas más esperadas del año, brindándoles soluciones accesibles para el esparcimiento y el bienestar.

La campaña «Verano», vigente hasta el 7 de abril en las 949 tiendas de la cadena en toda Centroamérica, pone a disposición un amplio surtido de artículos de playa y piscina como inflables, juguetes y flotadores.

También incluye equipos y artículos para camping y actividades al aire libre, protectores solares, productos para el cuidado corporal e higiene, además de ropa ligera, calzado, sombreros y otros accesorios para el sol. Los clientes podrán adquirir productos de alacena, bebidas y snacks ideales para preparar comidas en casa, parrilladas o salidas al aire libre.

«Durante la temporada ofrecemos precios competitivos todos los días y miles de rebajas para que nuestros clientes encuentren todo lo que necesitan en un solo lugar, lo que les permite disfrutar más tiempo con sus seres queridos«, dijo María Marta Rodríguez, especialista sénior de Asuntos Corporativos de Walmart Nicaragua.

En las 99 tiendas del formato de supermercados en la región se consolidan este verano como un destino de frescura y calidad. Los clientes podrán encontrar una variedad de productos, incluyendo frutas de temporada y otras opciones pensadas para quienes desean disfrutar sin gastar de más.

Podrán encontrar vinos, cervezas, licores, snacks, parrilladas, bebidas y alimentos seleccionados para cada ocasión y a precios competitivos que se ajustan a diferentes presupuestos familiares.

Rebajas en Pali y Maxi Pali

Los formatos de Bodegas y Descuentos también ofrecen precios competitivos todos los días en una amplia variedad de productos pensados para cubrir todas las necesidades del verano, desde llenar la alacena hasta encontrar opciones económicas para actividades en familia.

Estos precios bajos y rebajas estarán disponibles en las 305 tiendas de Costa Rica y Nicaragua, así como en las 332 tiendas de Honduras, El Salvador y Guatemala.

«Los clientes podrán acceder a más de 282 productos de alacena a precios bajos, disponibles en tienda física y en línea. Además, con nuestra propuesta Hot Spot Verano, brindamos todo lo necesario para que disfruten junto a sus familiares y amigos«, explicó la ejecutiva.

Beneficios financieros para compras a crédito

Para quienes deseen realizar compras a crédito, la compañía ofrecerá 12 meses sin intereses con la tarjeta Walmart Mastercard de Banpro, fomentando siempre el uso responsable del crédito.

Adicionalmente, el sábado 14 de marzo, los clientes de estos formatos podrán aprovechar un 10% de descuento. Durante toda la campaña, quienes realicen su primera compra mediante la App obtendrán un 7% de ahorro.

Walmart Centroamérica es una empresa dedicada al sector comercio que tiene como misión contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias en Centroamérica. Opera más de 900 tiendas en cuatro formatos: Descuentos, Bodegas, Supermercados y Supercenter en los cinco países de la región: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.