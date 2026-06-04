Una nicaragüense es asesinada por su hermana menor en Limón, Costa Rica

La nicaragüense Francis Elena Santana, de 28 años, falleció en el Hospital de Guápiles tras ser atacada a cuchilladas durante una discusión con su hermana menor Milka Chausler Santana, de 27 años.

Francis Elena Santana, de 28 años

El suceso ocurrió poco después de las 11:00 de la mañana de ayer miércoles en la vivienda de la hermana menor, ubicada en el sector de Cascadas, en Guápiles, cantón de Pococí, provincia de Limón, Costa Rica.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima recibió múltiples heridas en el tórax, abdomen, muslo y rodilla izquierdos, las cuales le provocaron la muerte poco después de ingresar al centro asistencial.

La presunta agresora fue detenida en el lugar por oficiales de la Fuerza Pública y puesta a disposición del Ministerio Público de Costa Rica para el debido proceso judicial.

Mientras agentes del OIJ trasladaron el cuerpo a la Medicatura Forense para la autopsia de ley y continúan investigando las causas que originaron el sangriento conflicto.

Más allá de la investigación, el dolor ahora se concentra hoy en tres niños que han quedado sin su madre y en una familia marcada por una tragedia difícil de comprender.

La infortunada Francis Elena Santana se ganaba la vida haciendo uñas y también se desempeñaba como estilista.