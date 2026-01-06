Tu Nueva Radio YA y Sermupro premiarán a 40 estudiantes de excelencia académica, en el regreso a clases 2026

La Nueva Radio YA ¡La Súper Líder del Dial! y SERMUPRO realizan por cuarto año consecutivo, la promoción Regreso a Clases 2026.

En esta edición premiaremos a otros 40 estudiantes de Excelencia Académica con mochilas repletas de útiles escolares.

Cada mochila contiene cuadernos, blocks con rayas y sin rayas, lápices de grafito, lapiceros, tajador, estuche geométrico, borrador, corrector, regla, marcadores, temperas y lápices de colores.

Para participar, los padres de Familia deben traer a nuestros estudios, en el Edificio Radiópolis, fotocopia del boletín escolar 2025 de su hijo o hija con notas de Excelencia Académica.

Posteriormente nuestro jurado calificador revisará las notas de cada niño y niña, y los que tengan promedio mayor al 95 por ciento, participarán en el sorteo de elección de los 40 ganadores.

El último día que recibiremos los boletines será el viernes 16 de enero, dado que el viernes 23 de enero, daremos a conocer a los 40 premiados, en nuestro Enlace Contacto Ya con el 6, a las 11 de la mañana, a través de Canal 6.

El señor Javier España, propietario de la empresa Servicios Múltiples Profesionales (SERMUPRO), dio gracias a Dios por bendecirlos a lo largo del año 2025 y unirse por cuarto año consecutivo a La Nueva Radio YA y premiar la Excelencia Académica de 40 niños.

“Nos alegra saber que con este gesto de amor a nuestros niños y jóvenes aportamos a su sueño de convertirse en grandes profesionales” dijo Javier España.