Tu Nueva Radio Ya y Sermupro listos para entregar 40 mochilas equipadas a niños con excelencia académica

Por cuarto año consecutivo, Tu Nueva Radio Ya reafirma su compromiso social premiando el esfuerzo y la dedicación de 40 niños, quienes recibirán útiles escolares completos para iniciar con buen pie el año lectivo 2026 gracias a Sermupro.

El equipo de Tu Nueva Radio Ya se trasladó hasta las instalaciones de Sermupro, ubicadas de los semáforos del CST una cuadra arriba, donde se mostraron las mochilas totalmente equipadas.

En representación de la empresa aliada, Janeth Ríos explicó que cada mochila contiene media docena de cuadernos, dos blocks, estuche geométrico, regla, lapiceros, lápices de grafito, marcadores, corrector, borrador y pega.

Janeth Ríos destacó que son paquetes completos pensados para apoyar el aprendizaje de los niños de primaria y secundaria.

Cada mochila está valorada en 100 dólares, y para participar, los padres de familia únicamente debían presentar fotocopia del boletín escolar, siendo requisito indispensable contar con excelencia académica.

La convocatoria, que cerró este martes, fue todo un éxito con más de 300 boletines que fueron recibidos en las instalaciones de Tu Nueva Radio Ya, con promedios que oscilan entre 95 y 100 por ciento, reflejo del talento y esfuerzo de la niñez nicaragüense.

Será el lunes 19 de enero cuando se den a conocer los nombres de los felices ganadores y el 23 de enero se realizará la entrega oficial de las mochilas, para que los niños estén listos para iniciar el año lectivo el 26 de enero.

Tu Nueva Radio Ya agradece una vez más a Sermupro por sumarse a esta noble causa, apoyando a estudiantes de escasos recursos y motivándolos a seguir estudiando, soñando en grande y construyendo un mejor futuro.