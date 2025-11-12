Tragedia aérea en Turquía: 20 militares mueren cuando su avión de carga se estrella cerca de la frontera georgiana

Los 20 militares turcos que viajaban en un avión de carga del Ejército que se estrelló ayer en territorio de Georgia fallecieron, según confirmó oficialmente el Ministerio de Defensa de Turquía este miércoles. Estos efectivos turcos perdieron la vida cuando regresar a su país tras cumplir una misión en Azerbaiyán.

Turquía confirma la muerte de los 20 militares a bordo del avión de carga que se estrelló en territorio georgiano cerca de Azerbaiyán

«Nuestros heroicos camaradas fueron martirizados el 11 de noviembre de 2025, cuando nuestro avión de carga militar C-130, que despegó de Azerbaiyán para llegar a nuestro país, se estrelló en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán«, expresó en tono solemne el ministro de Defensa turco, Yasar Guler, a través de la cuenta institucional en la red social X.

En un mensaje publicado en su nombre «y en el de los miembros del Ministerio de Defensa Nacional«, Guler ha ofrecido su «más sentido pésame y paciencia a sus afligidas familias», así como a la «nación» turca, en reconocimiento al dolor colectivo que representa esta pérdida para las fuerzas armadas del país.

Todos los fallecidos eran miembros de la Fuerza Aérea

Luto en la Fuerza Aérea turca tras estrellarse avión militar con veinte efectivos a bordo

Un detalle importante revelado por las esquelas oficiales es que la totalidad de los 20 fallecidos eran miembros de la Fuerza Aérea del Ejército turco, lo que significa que se ha perdido una unidad completa de aviadores militares experimentados.

Las autoridades no han revelado aún los rangos específicos ni las funciones de cada uno de los fallecidos, aunque se espera que en los próximos días se realicen ceremonias oficiales para honrar su memoria y servicio a la patria.

La aeronave fue localizada en un punto remoto «a apenas cinco kilómetros de la frontera con Azerbaiyán, en el municipio de Sighnaghi de la región georgiana de Kajetia«, según detallan los reportes oficiales. La zona, de difícil acceso, ha requerido un despliegue importante de equipos de rescate.

El Ministro de Interior de Georgia, Geka Geladze, se desplazó personalmente al lugar «con su segundo en la cartera, Roni Meskhi, y varios agentes para trabajar en las labores de rescate», según informó la agencia georgiana Interpress.

Tras el hallazgo de los restos de la aeronave, «Ankara y Tbilisi han emprendido investigaciones coordinadas sobre las causas del accidente que ha llevado al siniestro del avión militar», según indicó el Ministerio de Defensa turco en un breve comunicado publicado en su sitio web oficial.

🔴🇦🇿AZERBAIYAN – #ULTIMAHORA

🚨✈️ACCIDENTE AEREO DE UN C-130 TURCO…



El C-130 de la Fuerza Aérea de Turquía, con indicativo TUAF543 (matricula 68-01609) se ha estrellado en Georgia tras despegar de Ganja a primera hora de hoy.



La señal del avión se ha perdido sobre Georgia.… pic.twitter.com/JhX6NOA9xS — 𝑴𝒚𝒔𝒕𝒆𝒓𝒚 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑵𝒆𝒘𝒔 (@mysteryWN) November 11, 2025