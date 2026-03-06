¿Secuestro por Amor? El extraño caso de Rufino el hombre que se llevaron bajo amenazas

Lo que parecía ser el fin de una relación sentimental se ha convertido en un auténtico enigma policial y familiar en la comunidad de Solingalpa, en el municipio de Matagalpa.

Rufino Guillén Quinteros, de 29 años

Rufino Guillén Quinteros, de 29 años, cumplió este 6 de marzo 11 días de haber desaparecido, tras ser presuntamente «llevado » por su propia expareja.

El caso ha dado un giro novelesco tras las declaraciones de su hermana, Danelia Guillén.

Según el relato familiar, Rufino no se fue por voluntad propia; su expareja sentimental llegó por él y se lo llevó por la fuerza bajo supuestas amenazas.

Lo que resulta inusual en este reporte es la dinámica del suceso: una relación ya terminada que termina con uno de los protagonistas «llevándose» al otro contra su voluntad o bajo presión psicológica, un escenario que ha dejado atónitos a los vecinos de Solingalpa.

La preocupación crece cada hora en el hogar de la señora Apolonia Quinteros, madre de Rufino, quien no ha podido pegar el ojo desde aquel 23 de febrero. La señora dijo que Rufino no responde llamadas ni mensajes a través de su celular.

La familia logró contactar a la mujer señalada, pero esta ahora niega rotundamente saber el paradero del joven, negando la afirmación de que ella se lo llevó.

La familia se encuentra desesperada y solicita a cualquier persona que tenga pistas sobre el paradero de Rufino Guillén Quinteros que lo reporte de inmediato. La búsqueda sigue activa y el misterio sobre si fue un arrebato pasional o algo más grave continúa en el aire.

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