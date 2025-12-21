Regalo Navideño: 1,500 personas reciben beneficio legal de Convivencia Familiar

El Gobierno de Nicaragua otorgó este domingo el Beneficio Legal de Convivencia Familiar a 1,500 personas en los distintos centros penitenciarios del país.

Nicaragua concede convivencia familiar a 1.500 presos

El beneficio fue otorgado en motivo de las fiestas navideñas para que los protagonistas regresen al regazo de su familia, y con esta nueva oportunidad, puedan dirigir sus vidas por el camino del bien.

Del total de protagonistas, 1,385 son hombres y 115 mujeres quienes agradecieron al Gobierno Sandinista el poder retornar a sus hogares, y disfrutar desde ya las fiestas navideñas junto a sus seres queridos.

En Granada, más de 200 personas recibieron el Beneficio Legal de Convivencia Familiar, entre ellas Angeli Samuria Talavera, quien a partir de hoy disfruta del amor de sus dos hijas.

«Gracias a mi Padre Celestial rectifiqué mi error y voy a aprovechar esta oportunidad para culminar mi secundaria, velar por mi familia y darle a mis dos hijas el amor que por algunos años no pude brindarles«, dijo Angeli Samuria.

Durante el acto realizado en el sistema penitenciario de Granada, la compañera Gladys Medina, alcaldesa de La Gran Sultana, destacó la voluntad del Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, de seguir uniendo a las familias en todas las épocas del año.

«Los protagonistas asumieron el compromiso jurado de portarse bien con la sociedad y con su familia, de regresar a sus casas y seguir siendo mejores hombres y mujeres y buenos hijos de Nicaragua«, expresó la alcaldesa granadina.