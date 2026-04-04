Joven muere ahogado en el sector de Venecia, en la Laguna de Masaya

El joven Steven de Jesús Calero Mercado, de 19 años, murió ahogado la tarde de este sábado en las aguas de la Laguna de Masaya.

El cuerpo fue recuperado por equipos de socorro, agentes policiales y brigadas municipales en el sector de la Cueva del Lagarto, del Centro Turístico Venecia, en la zona de Masatepe.

De acuerdo con los informes, el joven se encontraba acompañando a familiares en la venta de platanitos cuando ingresó al agua y no pudo salir.

El joven era habitante de la comunidad El Higuerón, específicamente del sector de la chureca 100 metros hacia el sur, en el municipio de Masatepe.