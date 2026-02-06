Quinceañera fallece en accidente de tránsito en carretera Sébaco– San Isidro, Matagalpa

Una jovencita de 15 años de edad, de iniciales J.M.C.C, murió la noche de este jueves al verse involucrada en un accidente de tránsito en la carretera Sébaco–San Isidro, en el departamento de Matagalpa.

La joven viajaba como pasajera en una motocicleta cuando se produjo una colisión entre varias motos y otros vehículos, exactamente frente al trillo de arroz de Luis Juárez.

En un video enviado a nuestro WhatsApp 8711-0456, se observa cuando 3 motocicletas a exceso de velocidad colisionan detrás de una camioneta, y en el hecho la jovencita cae en el otro carril por donde pasaba un camión que al parecer le paso encima y la mató.

La Policía de Matagalpa llegó al sitio a iniciar las investigaciones del caso, en tanto el cuerpo de la joven fue llevado a la morgue.