Instructor de natación perece en accidente de moto en carretera Masaya- Catarina

Roberto José Mendoza Álvarez, de 34 años, es el ciudadano fallecido anoche al accidentarse en motocicleta frente al Museo Camilo Ortega, en la carretera Masaya-Catarina.

El señor Mendoza Álvarez, fue llevado con graves fracturas al hospital Comandate Hilario Sánchez, de la ciudad de Masaya, donde murió cuando era atendido en sala de emergencia.

La policía de tránsito investiga las circunstancias en que ocurrió la fatalidad.

Se conoce que Roberto José Mendoza Álvarez, era maestro de natación en un colegio de Las Colinas en Managua y habitaba en el Barrio Barcelona, del tope sur de Villa Flor Sur, 5 andenes arriba.