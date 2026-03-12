Pereció al desprenderse la ventana de autobús en Brasil

Una mujer de 26 años, pereció tres días después de sufrir una terrible caída, luego que la ventana de un autobús en que viajaba se despendiera en el norte de Sao Paulo, en Brasil.

Según un video difundido en redes, la mujer iba apoyada en la ventana con el móvil en la mano. La caída ocurrió en apenas dos segundos: se golpeó la cabeza, fue hospitalizada y murió tres días después a causa de un traumatismo craneoencefálico.

El caso es investigado por las autoridades brasileñas. Se conoció que la mujer tenía dos hijos de 6 y 8 años.