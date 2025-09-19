Policía de Nicaragua captura y entrega a tico involucrado en crimen de nicaragüense en Costa Rica

Un tico de apellido Bonilla, de 21 años, fue capturado por la Policía Nacional en Nicaragua, y entregado a las autoridades de su país, para ser acusado por el asesinato del nicaragüense Israel Alfredo Espinoza Lazo, de 20 años, perpetrado en Costa Rica.

Capturan en Nicaragua a Bonilla tras crimen en Costa Rica

El crimen ocurrió cerca del Banco Nacional en Pital de San Carlos, zona norte de Costa Rica, a la una y media de la madrugada del domingo 7 de septiembre, cuando Bonilla discutió con Israel Espinoza por el amor de una mujer y luego le disparó en el pecho.

Después del hecho, Bonilla huyó hacia Nicaragua donde fue detenido por la Policía Nacional luego de ingresar ilegalmente por un punto ciego de la faja fronteriza.

Al ser pasado por los archivos se conoció que Bonilla era buscado en Costa Rica como sospechoso del asesinato del pinolero, por lo que se procedió a entregarlo la tarde de ayer jueves al Organismo de Investigación Judicial en el puesto fronterizo de Las Tablillas.

Bonilla, de inmediato fue llevado a las celdas del OIJ en San Carlos, donde será procesado por el crimen del nicaragüense Israel Alfredo Espinoza Lazo, quien era originario del municipio El Castillo, departamento de Río San Juan.