type here...
Buscar
25.7 C
Managua
viernes, septiembre 19, 2025
Destacadas

Policía de Nicaragua captura y entrega a tico involucrado en crimen de nicaragüense en Costa Rica

Por Jhonny Martínez
Lectura: 1 minuto(s)

Un tico de apellido Bonilla, de 21 años, fue capturado por la Policía Nacional en Nicaragua, y entregado a las autoridades de su país, para ser acusado por el asesinato del nicaragüense Israel Alfredo Espinoza Lazo, de 20 años, perpetrado en Costa Rica.

Capturan en Nicaragua a Bonilla tras crimen en Costa Rica
Capturan en Nicaragua a Bonilla tras crimen en Costa Rica

El crimen ocurrió cerca del Banco Nacional en Pital de San Carlos, zona norte de Costa Rica, a la una y media de la madrugada del domingo 7 de septiembre, cuando Bonilla discutió con Israel Espinoza por el amor de una mujer y luego le disparó en el pecho.

Después del hecho, Bonilla huyó hacia Nicaragua donde fue detenido por la Policía Nacional luego de ingresar ilegalmente por un punto ciego de la faja fronteriza.

Al ser pasado por los archivos se conoció que Bonilla era buscado en Costa Rica como sospechoso del asesinato del pinolero, por lo que se procedió a entregarlo la tarde de ayer jueves al Organismo de Investigación Judicial en el puesto fronterizo de Las Tablillas.

Bonilla, de inmediato fue llevado a las celdas del OIJ en San Carlos, donde será procesado por el crimen del nicaragüense Israel Alfredo Espinoza Lazo, quien era originario del municipio El Castillo, departamento de Río San Juan.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456