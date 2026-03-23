Peatón muere impactado por camioneta en carretera a San Juan del Sur, Rivas

El peatón César Alejandro Palacios Estrella de 41 años de edad, murió debido a las graves lesiones que sufrió al ser impactado por una camioneta doble cabina, conducida por una mujer de nacionalidad extranjera.

La fatalidad ocurrió la noche de este lunes cerca del balneario de Nacascolo en la carretera hacía San Juan del Sur, en el departamento de Rivas.

Tu Nueva Radio Ya conoció que buenos samaritanos trasladaron en vehículo particular a César Palacios al hospital primario Gaspar García Laviana de San Juan del Sur, donde por desgracia se rindió a la muerte.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del caso se desplazaron al lugar para indagar mayores detalles del violento accidente vial que dejó como saldo un fallecido.