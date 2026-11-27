De forma inmediata falleció el ciudadano Juan Francisco Castillo Espinoza, de 65 años, en un accidente de tránsito registrado en el mercado municipal de Bonanza, Triángulo Minero, Caribe Norte.

La desgracia vial sucedió la mañana de este viernes frente a la Sala de Juegos Montercarlo donde el infortunado fue atropellado por un camioncito cuando caminaba a orillas de la vía.

Tras el accidente, personas del sector llamaron a la Cruz Blanca para que llegaran a brindar auxilio don Juan Francisco, sin embargo, cuando los paramédicos llegaron comprobaron que ya había fallecido.

Al lugar también se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional para hacer las debidas e investigaciones del fatal accidente.

