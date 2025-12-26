Peatón de 66 años pierde la vida atropellado por microbús en Carretera a Masaya

El señor Juan José Hernández de 66 años, falleció de forma inmediata al ser arrollado por el microbús marca Toyota color blanco placas M 226 303, conducido por Alexander Ismael Rivas Salgado, de 25 años.

Fatal accidente en la carretera Managua-Masaya

La tragedia ocurrió frente a la entrada a la comarca Esquipulas, kilómetro 11 y medio de la carretera Managua-Masaya, en los primeros minutos de la madrugada de hoy.

Testigos indicaron que el señor caminaba a orillas de la vía en dirección sur cuando fue arrollado por el microbús.

Álvaro Vargas informó que su tío regresaba del barrio San Antonio hacía la comunidad La Hoyada, localizada a unos 3 kilómetros al sur, luego de ganarse unos bollitos haciendo mandados, cuando fue arrollado mortalmente.

microbús Toyota placa M 226 303

En el punto de impacto quedaron los zapatos del señor Hernández, en tanto su cuerpo fue a caer 30 metros adelante y por la velocidad, el microbús avanzó otros 10 metros.

Tras el mortal accidente, un carro Toyota Yaris placas 269 429, manejado por Ronaldo Arias, de 32 años, impactó en el microbús causándole severos daños en la parte frontal.

Toyota Yaris placa 269 429

Ronaldo Arias dijo que se dirigía a su casa en el kilómetro 14 de la misma carretera a Masaya, cuando colisionó con el microbús involucrado en la fatalidad.

El cuerpo de don Juan José Hernández fue llevado al Instituto de Medicina Legal, para la autopsia y luego ser entregado a su familia.