Jovencita pierde la vida en accidente ocurrido cerca de Residencial Santa Eduviges

Mariana Neyra Berríos, de 17 años, murió la noche del sábado en un accidente de motocicleta, cerca de la entrada a Residencial Santa Eduviges, en Ciudad Sandino.

Mariana Neyra Berríos, de 19 años

La jovencita viajaba como pasajera en la moto placa M 315-880, conducida por René Alejandro Flores, de 21 años, quien resultó con lesiones.

René Alejandro Flores, de 21 años

Los ocupantes de la moto chocaron contra el costado derecho del vehículo placa M 231-247 conducido por Karla Carina Arrechavala, de 44 años, en circunstancias investigadas por la policía.

A causa del impacto, Mariana Neyra quien no portaba casco de seguridad, salió proyectada hacia la calle adoquinada, sufriendo un trauma craneal que le ocasionó la muerte.

La víctima habitaba en el barrio El Porvenir, en Ciudad Sandino, donde será velada y sepultada por sus familiares.