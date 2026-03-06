Panameño es condenado a 25 años de cárcel por matar a mujer nicaragüense en Costa Rica

La familia de la nicaragüense Perla Morena Lagos Oporta, de 36 años, nacionalizada costarricense, que sufrió un brutal femicidio en una cabina en Costa Rica, terminó encontrando justicia en el Tribunal Penal de la ciudad de David, en Chiriquí, Panamá.

Así lo confirmó Mario Oporta, hermano de Perla. Aunque los allegados permanecían en Costa Rica, siguieron de forma virtual la audiencia que se realizó contra un tico con nacionalidad panameña, de apellidos González Acuña.

González huyó de Costa Rica a Panamá al descubrirse la muerte de la compatriota Perla dentro de un baño de una cabina en Río Claro, hecho que el sujeto le confesó a su mamá.

Este viernes 6 de marzo los jueces panameños le impusieron 25 años en prisión, pena que devuelve un poco de justicia a la familia de la nicaragüense Perla Morena Lagos Oporta.