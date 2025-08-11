Nicaragüense es asesinado por asaltantes un día antes de su cumpleaños en Panamá

El joven nicaragüense Alexis Fernando Estrada Ramírez fue asesinado de dos balazos en el apartamento que alquilaba en el sector de Betania, ubicado en el casco urbano de la ciudad de Panamá.

Alexis Fernando Estrada Ramírez

El crimen del compatriota ocurrió en el apartamento número 6, en el octavo piso del edificio Chucunaque, y fue reportado a la policía a las 4 y 45 minutos de la madrugada del viernes.

De acuerdo con los informes de las autoridades, el nicaragüense fue asesinado por desconocidos que le realizaron los disparos, uno de estos en la cabeza, al momento de ingresar a robar a su apartamento.

Alexis Fernando Estrada era originario del barrio El Tule, de Matagalpa, tenía tres años de estar viviendo en Panamá y el sábado cumpliría 24 años de edad.

Las autoridades de la Fiscalía de Homicidios del área metropolitana panameña se encuentran investigando el crimen para tratar de dar con la identidad y paradero de los autores.

