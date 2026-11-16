Nicaragua albergará en 2027 la Baseball Champions League, uno de los torneos más importantes del béisbol de clubes, que reúne a equipos campeones de diferentes países del continente americano.

Fraccari confirma a Nicaragua como sede de la Baseball Champions League 2027

El anuncio fue realizado este lunes por el presidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), Riccardo Fraccari, durante una conferencia de prensa, en la que confirmó a Nicaragua como escenario de esta importante competencia internacional.

El representante pinolero será el Frente Sur-Rivas, actual campeón del Campeonato Nacional de Béisbol Superior Germán Pomares, que tendrá la responsabilidad de defender los colores de Nicaragua ante los mejores clubes del continente.

Con esta designación, Nicaragua vuelve a colocarse en el centro del béisbol internacional y tendrá la oportunidad de demostrar su capacidad organizativa.

2027: Nicaragua será sede de la Baseball Champions League