Nicaragua recibirá Antorcha de la Independencia el 12 de septiembre

La Antorcha de la Independencia Centroamericana llegará a Nicaragua el próximo 12 de septiembre, donde será recibida de joven a joven como símbolo de la continuidad de los ideales de Patria y del compromiso de las nuevas generaciones con un Futuro Digno y Pleno, destacó este martes la Copresidenta Rosario Murillo.

«Que viva la Patria Buena, la Patria, la Patria Sabia, la Patria Serena y Armoniosa, la Patria Trabajadora, la Patria, Patria, Patria de todos y por el bien, y para el bien de todos. En esa conexión de Patria Bendita, de Pueblo, Familia, Juventudes Presidente, de Hermandad Absoluta», exclamó la Copresidenta.

Dijo que «el día 12 estaremos desde el alma eternamente joven de nuestra Nicaragua Bendita, recibiendo la Antorcha de la Independencia Centroamericana de joven a joven, de joven presidente, de juventud presidente».

Destacó que «con la visión espiritual de Futuro Pleno, Libre, Digno y sobre todo más allá de las miserias, de la pobreza que las familias nicaragüenses que sabemos de luchas y de honor merecemos. Ese futuro que trasciende todas las miserias y todas las formas de pobreza».

