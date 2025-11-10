Nicaragua recibe en Corinto al Buque Hospital «Arca de la Ruta de la Seda» procedente de China

Con la presencia de autoridades de Nicaragua y de la República Popular China, este lunes se realizó en el puerto de Corinto, Chinandega, el acto oficial de recibimiento del Buque Hospital Arca de la Ruta de la Seda.

La embarcación, que es la número 867 de la Armada del Ejército Popular de Liberación de la República Popular China, brindará consultas y cirugías, de acuerdo con las especialidades que trae a Nicaragua, en beneficio de las familias.

El General de Ejército Julio César Avilés Castillo, Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, transmitió el saludo de la Copresidencia de la República y Co-Jefatura Suprema del Ejército, Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo, a todos los presentes en el acto de recibimiento de la importante embarcación.

«Hoy es un gran honor para Nicaragua y para todos los nicaragüenses, ser el primer país latinoamericano en recibir este Buque Hospital que lleva el nombre del Arca de la Ruta de la Seda, perteneciente a la Armada del Ejército Popular de Liberación de la hermana República Popular China», expresó.

Avilés resaltó que este «Buque Hospital viene a desarrollar esta histórica visita de intercambio con carácter humanitario con el Ejército de Nicaragua y, sobre todo, a brindar atención médica altamente calificada a la población, junto a médicos de nuestro país».