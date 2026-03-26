Nicaragua garantizará estabilidad en precios de combustibles pese al alza internacional

El presidente del Banco Central de Nicaragua, Compañero Ovidio Reyes, aseguró que el país cuenta con la solidez financiera necesaria para enfrentar el incremento en los precios internacionales del petróleo, provocado por tensiones en el Oriente Medio.

El funcionario explicó que, gracias a la política de ahorro implementada en los últimos años, Nicaragua dispone de reservas que permiten amortiguar el impacto de estas alzas, garantizando que los precios de la gasolina y el diésel se mantendrán estables durante lo que resta del año 2026.

Reyes subrayó que estos fondos han sido determinantes para evitar un traslado directo del aumento internacional al bolsillo de las familias y a los costos operativos de las empresas.

Asimismo, destacó que, pese al contexto global adverso, la economía nicaragüense continúa mostrando un desempeño positivo. En ese sentido, adelantó que las proyecciones de crecimiento económico para este año se ubican entre el 4% y el 5%, reflejando dinamismo y estabilidad en los principales sectores productivos del país.