Nicaragua anuncia 70 mil cupos gratuitos y 120 carreras universitarias para 2027

Las Universidades del Pueblo Presidente pondrán a disposición de las familias nicaragüenses más de 70 mil cupos gratuitos para el año académico 2027, distribuidos en 120 carreras universitarias y con presencia en todo el territorio nacional.

Lanzamiento de la oferta educativa 2027 en las Universidades del Pueblo Presidente

El anuncio fue realizado por Bismarck Santana Tijerino, secretario técnico para la atención de las universidades, durante el lanzamiento oficial de la oferta académica 2027.

La propuesta será desarrollada por 13 universidades, que cuentan con más de 60 sedes universitarias distribuidas en los 15 departamentos del país y las regiones autónomas del Caribe nicaragüense.

Más opciones

Santana explicó que la oferta busca ampliar el acceso de los jóvenes a una educación superior gratuita, inclusiva, pertinente y de calidad, acercando las universidades a los diferentes territorios del país.

“Esta oferta académica 2027 pone a disposición de las familias y la juventud nicaragüense más de 70 mil cupos gratuitos, en 120 carreras universitarias, en todas las Universidades del Pueblo Presidente”, destacó.

Las 13 instituciones ofrecerán carreras ordinarias en diferentes áreas del conocimiento, además de modalidades orientadas a facilitar el ingreso de estudiantes que viven lejos de los principales centros urbanos.

Universidad en el Campo

Entre las alternativas disponibles se encuentra el programa Universidad en el Campo, mediante el cual los docentes se trasladan hacia comunidades rurales para impartir clases y acercar la formación universitaria a jóvenes que anteriormente enfrentaban mayores dificultades para continuar sus estudios.

Santana destacó que este modelo busca romper las barreras territoriales y permitir que los estudiantes puedan formarse sin necesidad de abandonar sus comunidades.

El objetivo, explicó, es preparar profesionales que posteriormente contribuyan al desarrollo de sus propios municipios y territorios.

Formación universitaria en línea

Otra de las modalidades que continuará formando parte de la oferta educativa es la Universidad Abierta en Línea, que permite acceder a estudios superiores mediante herramientas digitales.

Esta alternativa amplía las posibilidades para jóvenes y adultos que, por razones laborales, familiares o geográficas, requieren mayor flexibilidad para continuar su formación.

El sistema universitario también mantiene programas de atención educativa dentro del sistema penitenciario, con opciones de formación en distintas áreas del conocimiento.

Presencia en todo Nicaragua

Con más de 60 sedes universitarias, la oferta para 2027 tendrá cobertura en todo el país, incluyendo las regiones del Caribe.

Las autoridades universitarias señalaron que el propósito es continuar ampliando las condiciones de acceso para que los jóvenes puedan incorporarse al sistema de educación superior y encontrar alternativas académicas acordes con las necesidades de sus territorios.

La nueva oferta forma parte de la estrategia de expansión de la educación universitaria pública y gratuita que se desarrolla en Nicaragua.