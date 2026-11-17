Un joven de 19 años murió tras ser atacado por un tigre durante la grabación de un video para TikTok, en una finca privada ubicada en la ciudad de Lahore, Pakistán.

Muere joven atacado por tigre durante video para TikTok en Pakistán

La víctima fue identificada como Talha, quien trabajaba en el establecimiento situado en la zona de Kahna, donde el creador de contenido Nauman Hassan había llegado para realizar una grabación con uno de los animales.

Según las investigaciones policiales, el felino se salió de control y atacó violentamente al muchacho, provocándole heridas de gravedad.

El joven fue trasladado de emergencia a un hospital privado, pero lamentablemente falleció mientras recibía atención médica.

Mintieron asegurando que había sido un perro

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue que inicialmente se intentó presentar la muerte del trabajador como consecuencia del ataque de un perro.

Sin embargo, las pesquisas de la Policía de Lahore determinaron que las heridas habían sido provocadas por un felino de gran tamaño.

Tras conocerse lo ocurrido, las autoridades detuvieron al creador de contenido Nauman Hassan y al propietario de la finca, Fayyaz Ahmad, para investigar su posible responsabilidad en la tragedia.

La Policía también comenzó a revisar las condiciones de seguridad del establecimiento y los permisos para mantener animales salvajes en cautiverio.

El animal involucrado en el ataque quedó bajo custodia de las autoridades de protección de vida silvestre.

Tigre mata a joven durante grabación de video para TikTok en Pakistán pic.twitter.com/LWGFmcZvGI — La Nueva Radio YA (@nuevaya) November 17, 2026

Familia perdonó a los implicados

El caso tuvo un nuevo giro el sábado, cuando los familiares de Talha comparecieron ante un tribunal y manifestaron que perdonaban a los dos hombres detenidos.

Durante la audiencia, los familiares presentaron declaraciones escritas en las que expresaron que no se oponían a que los acusados fueran liberados bajo fianza.

Aunque la Fiscalía solicitó mantenerlos detenidos mientras continuaban las investigaciones, el juez Qaiser Riaz concedió la libertad bajo fianza a ambos, mediante garantías de 50 mil rupias pakistaníes, unos 180 dólares estadounidenses, para cada uno.

El trágico incidente ha puesto nuevamente bajo discusión en Pakistán las medidas de seguridad para mantener animales salvajes en propiedades privadas y los riesgos de utilizarlos en grabaciones destinadas a las redes sociales.