Muchacha desaparecida es encontrada asesinada en Santa Teresa, Carazo

La jovencita Stephanie Antonia Sánchez Noguera, de 17 años, fue encontrada muerta la mañana de este lunes en un predio montoso del barrio Las Cruces, de Santa Teresa, Carazo, luego de haber desaparecido el miércoles pasado.

Stephanie Antonia Sánchez Noguera, de 17 años

El cuerpo sin vida de la muchacha fue descubierto por un señor que andaba pastoreando un ganado y quien de inmediato les avisó a vecinos del sector y a su sobrina Daniela Sequeira para que informaran a las autoridades.

La joven Daniela Sequeira dijo que, según algunas personas que se fueron a asomar al lugar, la víctima tenía una mano amputada y heridas en los brazos.

Varios habitantes del sector indicaron que la muchacha era conocida porque transitaba sola con frecuencia ese camino ya que vivía a un kilómetro del lugar donde fue hallada asesinada, luego de ser supuestamente abusada.

Hallan sin vida a joven en Santa Teresa, Carazo

Al lugar del macabro hallazgo se presentaron dos tíos de la víctima, ya que su mamá se encuentra en Estados Unidos.

De acuerdo con los vecinos, la muchacha también había estado viviendo en Estados Unidos pero supuestamente fue deportada por problemas con drogas.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal en Managua para determinar las causas exactas de muerte, en tanto la Policía realiza las investigaciones y ya tiene a varias personas detenidas como sospechosas.

