MITRAB declara Feriado Nacional el lunes 8 diciembre por La Purísima

El Ministerio del Trabajo (MITRAB) emitió un comunicado en el que declara el próximo lunes 8 de diciembre de 2025 como Feriado Nacional para todos los trabajadores del sector público y privado.

La disposición se fundamenta en el Artículo 66 del Código del Trabajo y tiene como objetivo que las familias nicaragüenses participen en las celebraciones de la Inmaculada Concepción de María.

El comunicado oficial, firmado por la ministra del Trabajo, establece que el trabajador que labore el lunes 8 de diciembre deberá ser remunerado como jornada extraordinaria.

Se exceptúan de la disposición las actividades que no puedan interrumpirse, como las previstas en el Artículo 69 del Código del Trabajo, así como aquellas empresas afectadas por el ciclo agrícola actual y las que no puedan interrumpir actividades económicas, sociales y de seguridad del país.

De acuerdo con el comunicado, en el caso del sector privado, se ajustarán a la costumbre o acuerdos entre las partes.