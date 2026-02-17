Ministerio del Trabajo declara Feriado Nacional con goce de salario el 21 de febrero

El Ministerio del Trabajo (MITRAB), a través de un comunicado oficial emitido este 17 de febrero de 2026, informó que el próximo 21 de febrero ha sido declarado Feriado Nacional en todo el territorio nicaragüense.

Esta disposición se realiza en conmemoración del 92 aniversario del paso a la inmortalidad del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino.

La medida, dictada por la Ministra del Trabajo, doctora Johana Vanessa Flores Jiménez, se ampara en la Ley Número 1272, la cual establece feriados nacionales en fechas clave de la historia del país. El comunicado enfatiza en que este feriado será con goce de salario para todas y todos los trabajadores del país.

El comunicado especifica que los trabajadores que, por la naturaleza de sus funciones, deban laborar este día, recibirán el pago correspondiente a una jornada extraordinaria.

Quedan exceptuadas de suspender labores aquellas actividades que no pueden interrumpirse según el Código del Trabajo (Art. 69), así como las tareas vinculadas al actual ciclo agrícola.

Con este anuncio, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional asegura el cumplimiento de los derechos laborales mientras se rinde homenaje al legado histórico del General Sandino en toda la nación.