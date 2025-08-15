Mensaje de Compañera Rosario Murillo, viernes 15 de agosto

Buenas tardes queridas familias de nuestra Patria Bendita, Siempre Soberana, Digna, Libre. Hoy cumple 45 años de haber transitado la inmortalidad el Comandante Guerrillero Ezequiel del Frente Sur, Benjamín Zeledón, allá en su cuna, Rivas. Se celebran actividades honrando su memoria, su legado y caminando sobre todo en esta Patria Bendita y Siempre Digna y Libre.

También compañeros, compañeras, estamos saludando a los municipios que celebran sus fiestas tradicionales, el día de hoy: Ocotal, Granada, Juigalpa y, cuanta celebración de la Paz y de la Vida gracias infinita al Padre Celestial.

Vacaciones de Fiestas Patrias con Exoneración del IVA

También el Ministerio del Trabajo ha publicado un comunicado donde se explica que las vacaciones de Fiestas Patrias se darán desde el viernes 12 de septiembre y se regresará a trabajar el lunes 22 de septiembre. Son 10 días de vacaciones de Fiestas Patrias durante las cuales se realizará la Feria del IVA, no se va a cobrar IVA en hoteles, restaurantes y otros servicios o espacios de servicios turísticos para que las familias puedan disfrutar grandemente de estas Vacaciones Patrias.

La Patria Libre, La Patria Bendita, La Patria Cristiana, Socialista y Solidaria, del 12 al 22, las vacaciones con exoneración del IVA.

Compañera Johana Flores, nueva Ministra del Trabajo

También compañeros, compañeras, estamos informando que la Ministra de la Familia, compañera doctora Johanna Flores, es ahora trasladada al Ministerio del Trabajo donde va a reponer a la Ministra Alba Luz Torres que ha presentado su renuncia por razones de salud.

La viceministra de la familia, compañera Erika Vanessa Espinoza, pasa a ser ministra. La compañera Alba Luz pasa a retiro y la doctora Johanna es la ministra del trabajo; la doctora Erika Vanessa Espinoza, Ministra de la Familia.

Más de 50 mil actividades en fin de semana

Luego compañeros, compañeras, tenemos 50.000 actividades festivas y de Unión en Paz, Seguridad, Estabilidad y Prosperidad de toda nuestra Nicaragua Bendita, alrededor de la Alegría de Vivir en Paz. Mucha actividad cultural, tradicional, deportiva, mucha fiesta, mucho festejo, mucha celebración de la vida y mucha celebración en grande de la Paz y el Bien.

Río San Juan tendrá lanchas para extinción de incendios

Los bomberos nos reportan que se ha trasladado hacia El Castillo, Río San Juan, a una unidad de bomberos, lanchas equipadas con motobombas y materiales para extinción de incendios y rescate acuático.

La sede del Ministerio del Interior, Compañero Jorge Adán Ruiz, se inaugurará el martes 19, en El Castillo, Río San Juan, con oficina de servicio de trámites migratorios, unidad de bomberos acuáticos.

Inauguración de Proyectos

Y luego tenemos también todos los proyectos de las alcaldías, 308 años de fundación de Buenos Aires, en Rivas; 20 años de ser Ciudad San Miguelito, en nuestro Río San Juan; y 121 años de fundación como Ciudad Santa Lucía, en Boaco.

Tenemos viviendas en Granada, San Dionisio y Totogalpa; calles en Managua, Buenos Aires, Diriomo, San Jorge, Wiwilí, Muelle de los Bueyes, Matagalpa, Diriá, Niquinomo, Belén, Nueva Guinea y Rivas, Somoto, San Ramón, La Paz Centro, San Pedro de Lóvago, Siuna y Santa María, caminos.

Polideportivos y complejos deportivos en Matagalpa y Jinotega, parques de feria, mercados y rastros en Macuelizo, Larreynaga, Somotillo.

Casa de Cultura en Chinandega y Villanueva, la Casa de Cultura que honra a nuestro gran Camilo Zapata, escuelas y puestos de salud comunitarias en San Juan de Río Coco, Santa María, en la Segovia, Masaya, San Jorge; Viveros y parques en Boaco, Pueblo Nuevo y Altagracia.

Agua en el Naranjo Norte, Telpaneca; nos reporta ENACAL para 180 familias. Tenemos también compañeros, compañeras, inventario de pelibuey y otras ovejas a julio del 2025, 68.000 cabezas de pelibuey y otras ovejas a este mes de julio, que acaba de concluir, distribuidos en más de 8.060 fincas a nivel nacional.

Luego también el IPSA nos informa que se está exportando, se ha exportado carne bovina a la República Popular China. Luego el INTA, con método de poda para recuperar las plantaciones de cacao; Usura Cero entregando créditos a 1.000 protagonistas hoy en 37 municipios y 5.000 la próxima semana en 95 municipios.

Luego la Secretaría de Economía Creativa celebra concursos departamentales de música y canto en Matagalpa, el Teatro Municipal y Museo del Gran Leoncio Sáenz, Fernando Leoncio, nuestro querido compañero.

Y luego tenemos también ese concurso en Siuna, Costa Caribe Norte, Casa de Cultura y Creatividad Noel Ortuño, enen La Trinidad, Estelí.

También y Festival de los Arroces en Bilwi; Festival de trajes originales de nuestro folclore en la Plaza Soberanía y Festival de Fritanga y Gallo Pinto en todos los municipios de Nueva Segovia.

Atletas con alto nivel de desempeño en categoría de 15 a 17 años participan en torneos deportivos con los equipos más destacados del país. Esto es del Ministerio de Educación. Y luego tenemos cursos impartidos en centros técnicos, 3.300 protagonistas, realizando hoy el INATEC actos de promoción en 49 municipios.

Títulos de Propiedad

Títulos de propiedad a 600 propietarios certificados en Managua, León, La Paz Centro, Nagarote, Ciudad Darío, Matagalpa, Rancho Grande, Moyogalpa Altagracia, Tola, Belén, La Paz de Carazo, Diriamba, San Marcos, Santa Teresa, El Rosario, Siuna, El Rama, Nueva Guinea. Ahí estamos entregando certificados a 600 propietarios el día de hoy y 2.500 la próxima semana. En la comunidad de La Laguna, el sector Los Quezada, de Jinotega, estamos también atendiendo a familias con nuevo servicio de energía.

Y en el barrio Loma Verde, en Tipitapa, entregando el sistema de iluminación pública restaurada.

Y el Ministerio de Energía, informando que no hay incremento en ninguno de los precios derivados del petróleo que usan las familias nicaragüenses para trabajar o en las viviendas. Luego tenemos Mega Feria de Salud para mujeres en Somoto, Madriz, este sábado. Vacunación contra Fiebre Amarilla que se realiza, la campaña se lanza para aplicar 200.000 dosis este lunes 18 de agosto.

Y vamos adelante, cuidando nuestra salud, cuidando nuestra vida, celebrando la paz, honrando a nuestros héroes, a nuestros mártires y viviendo, como Dios manda, en una Nicaragua Bendecida, Próspera y Victoriosa. Vamos Adelante, Compañeros, Compañeras, Siempre más Allá, es nuestro El Porvenir.