Mensaje de Compañera Rosario Murillo, viernes 05 de septiembre

Muy buenas tardes Compañera, muy buenas tardes, queridas familias de nuestra Nicaragua Bendita, donde nos celebramos agradecidos al Padre Celestial en Paz y Camino de Bienestar.

Compañera Rosario Murillo

Tenemos 54.000 actividades festivas y de unión de la familia en todo el país esta semana, pero antes de entrarle a los anuncios de este viernes bendecido por tantas Glorias y Victorias, queríamos recomendar, mencionar, son palabras realmente, pero un mensaje, hubo el discurso del analista geopolítico mexicano, doctor Mario Bracamonte González, quien ayer pudimos ver refiriéndose a este tema que nos ocupa a todos.

“Sepulturero de Soberanías”, decía al Marcos Rubio, dice, y ahí llegó Marco Rubio, el vendedor de humo, aquel que viene del país del norte, ese país de la fantasía y del espectáculo, ese país que vive en la farsa, que predica una cosa y hace otra, ese al que se le viene agotando el manido discurso de la libertad y de la democracia, ese que parece hoy ya desnudo ante los ojos de todos, de aquel que lo quiera ver, desnudo en su ignominia, desnudo en su mentira, desnudo en su violencia descarnada y en un imperialismo que es el peor de todos los imperialismos vividos, porque es el del oro, es el del dinero, es el de la materia. Estados Unidos ha desmontado todo, todo lo bueno, todas las virtudes y ahora se refugia en un discurso falso para poder lograr sus objetivos, pero cada vez es más descarado.

Ahora viene América Latina a imponernos un tratado de seguridad, asuntos de narcotráfico, lo hemos dicho muchas veces, ese no es un asunto que sea ni de Venezuela, ni de Colombia, ni de Centroamérica, ni de México o de cualquier otro país, es un asunto de ellos, es un negocio de ellos, es una creación de ellos, que los beneficia a ellos, porque controlan a su población degradada en esa sociedad que es un caos y que está plena de profundidad, de infelicidad humana, de vacío existencial, espiritual, moral, esa sociedad que necesita la droga también para impedir la rebelión e impide la libertad en cualquier ser humano.

Aquí tenemos, lo hemos difundido y nos invitamos a leerlo, a discutirlo, porque hay tantas Verdades Verdaderas en esta excelente exposición del doctor Mario Bracamonte González, analista geopolítico de ese México Lindo y Querido. Ahí nos invitamos todos a estudiar ese discurso, propuesta o informe o como queramos llamarle, esas Verdades Verdaderas que menciona el Hermano Bracamonte.

Nicaragua vacunará a niños varones contra el Virus del Papiloma Humano

Y compañeros, compañeras, queremos destacar también que aparte de las 54, 000 actividades festivas, estamos anunciando una buenísima nueva. El martes 9 de septiembre vamos a iniciar la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano, en niños varones también, porque no sólo somos las mujeres las portadoras, sino que también en niños varones puede darse este virus, presentarse y luego ellos contagian y son portadores. Entonces no estamos haciendo mucho sólo con vacunar a las niñas, tenemos que vacunarnos niños y niñas.

La meta es proteger a 256 mil 794 niños. Y avanzamos también en la campaña de vacunación de niñas en su segunda dosis. Este es un cumplimiento, estamos cumpliendo la orientación de Nuestro Comandante, que preocupado nos decía hace algunos días, tenemos que vacunar niños y niñas porque si no, no estamos protegidos.

Y así es, y así estamos cumpliendo con una orientación que nos permite protegernos todos y avanzar en salud, en vida plena, en optimismo y sobre todo en la alegría de vivir en paz.

MINSA realizará tres mega ferias en Bluefields, Siuna y Granada

Compañeros, compañeras, tenemos una feria de oncología en Siuna, mañana sábado en el Hospital Carlos Centeno, 35 médicos especialistas brindarán valoraciones especializadas, cirugía, biopsia, exámenes de laboratorio, ultrasonido y mamografías, garantizando diagnósticos precisos y seguimiento integral a las personas con sospechas o en tratamiento de esta enfermedad.

Y también Mega Feria de Medicina Interna en Bluefields y el Hospital Ernesto Sequeira Blanco para atender a 2000 protagonistas de esa región autónoma de nuestra inmensa Costa Caribe.

70 especialistas, estudios del corazón, estómago, riñones, endoscopías, ultrasonidos, exámenes de todo tipo para detectar enfermedades a tiempo y brindar los tratamientos oportunos. Las familias de Granada también en Mega Feria de Neurocirugía este fin de semana con 65 especialistas que atenderán a más de 500 protagonistas. Electroencefalograma, electromiografía, serán valoraciones neurológicas y brindaremos atenciones en Medicina Natural garantizando el acompañamiento integral y solidario a la familia.

¿Cómo no avanzar? Si avanzamos, ¿cómo quejarnos si tenemos la bendición de Dios para caminar en Victoria? De la salud, de la educación, de la infraestructura, de las viviendas, de las calles, de todo lo que son las obras que sirven a nuestro pueblo en los municipios de todo el país. ¿Cómo quejarnos? Imposible quejarnos, al contrario, disponernos a más y más, a caminar y a seguir caminando juntos. En primer lugar, defendiendo La Paz.

!Nicaragua avanza en Paz!

En primer lugar, garantizando entre todos la seguridad de todos y de la Paz, el Progreso, la Prosperidad, la Alegría de vivir Tranquilos, Seguros, Trabajando y Prosperando. Tenemos viviendas entregándose en Ciudad Darío, en Totogalpa, Nandaime, Diriá, Santo Domingo, La Sabana, San Jorge y Villa El Carmen.

Calles en Ciudad Sandino, León, San Dionisio, Diriomo, Buenos Aires y caminos en Jinotega, Ciudad Matagalpa, Ocotal.

Tenemos parques, Parque Central rehabilitándose Achuapa, Complejo Recreativo, Parque Danelia, Bravo, esto es en León, San Francisco de Coapa también. En el casco urbano, muros perimetrales a los estadios de béisbol. Mejoras en Nindirí, en el estadio de béisbol, Comarca San Joaquín.

Casas de cultura y comunales en San Carlos, Condega, San Juan de Río, Cocó. Unidades comunitarias de salud, de escuelas, centros de desarrollo infantil en Murra, LaReynaga, Chichigalpa, El Ayote, San Sebastián de Yalí, La Libertad, Nueva Guinea, Niquinohomo, Cuna de Nuestro General, San Francisco Libre, Achuapa y León, también Posoltega.

Viveros, Mercado en Mozonte, Rivas, que rehabilita su mercado municipal, Héroes y Mártires, en el barrio Ramón González. El Rama, Parque de Feria, mejorándose en Jalapa Rastro Municipal, rehabilitándose, y casetas para esperar a los buses, en Bilwi, en Corn Island.

Tenemos mejora del vertedero municipal, el Jícaro y Matagalpa, con mitigación, drenaje y saneamiento.

Hablábamos de 54 mil actividades festivas. Este fin de semana son 25.000 culturales y recreativas. Todo tipo de eventos de cultura, de arte, de gastronomía, de tradición, de desfiles escolares, !Todos San Jacinto!. Hoy iniciamos la visita, también, de las instituciones del Estado, la Cancillería, la Procuraduría General de Justicia, el Ministerio de Educación, los estudiantes, allá en San Jacinto, donde Todos Somos Andrés, todos Somos La Piedra de Andrés, defendiendo nuestra soberanía nacional y avanzando en paz y bien, para alcanzar las metas, los propósitos de vencimiento de la pobreza.

Tenemos también, compañeros, compañeras, en el Teatro Nacional Rubén Darío, conciertos, conferencias, tenemos el Ballet Folklórico América de Nicaragua, en la Sala Experimental Pilar Aguirre, festivales, una cantidad de eventos que nos hacen sentirnos cada vez más orgullosos de nuestra identidad, de lo que somos, de cómo la celebramos, de cómo la promovemos, de cómo amamos ser Nicaragüenses Gloriosos, Heroicos, Victoriosos, por gracia de Dios.

1,200 personas recibirán Beneficio de Convivencia Familiar

Y, compañeros, compañeras, otra buena nueva es que el día 12 de septiembre, saludando nuestras Fiestas Patrias, vamos a estar brindando Beneficios Legales de Convivencia Familiar, a 1.200 personas que han estado recluidas en los Centros Penitenciarios de todo el país, 1.200 mujeres y varones que pasan a habitar con sus familias, buscando caminos propios de reflexión, de rehabilitación, de servirse en primer lugar a ellos mismos, para sentirse contentos, realizados en los caminos correctos, y a sus familias y comunidades. 1.200 personas que saldrán a sus hogares, a sus comunidades, que entregaremos el viernes 12 de septiembre a sus madres, a sus esposas, a su familia, a sus seres queridos, a sus hijos.

Nos sentimos contentos de este modelo que nos permite devolver a la familia, a todos aquellos hermanos y hermanas que han cometido errores y que están dispuestos a hacer el bien por ellos mismos, por su comunidad, por sus familias, por nuestra Nicaragua Bendita, a avanzar en paz y bien.

Managua tendrá precioso Paseo Edith Gron

Otra buena nueva es que, a finales de este año, vamos a inaugurar en la ciudad creativa ciudad capital, ciudad de Managua, el Paseo Edith Gron. Edith Gron, la fenomenal escultora de origen danés que vivía en nuestra Nicaragua. Familia Gron, reconocido, de una inmensa creatividad, talento, grandes esculturas, las que hizo, son esculturas de José Dolores Estrada, de Andrés Castro, exitosas. Diriangén Héroes Nacionales, “Relevo o Progreso”, eso está ahí, por el Palacio de Comunicaciones, son los héroes de nuestra historia.

La Edith Gron, la compañera, la hermana, la gran artista, tendrá su paseo, que honra su vida y su obra, su memoria y su Amor a Nicaragua, y era pertenencia honrosa y gloriosa a nuestra historia. El Paseo Edith Gron va a ubicarse en la calle Candelaria, lo que fue la Calle Candelaria, entre el Parque Bicentenario y el Parque Bartolomé de las Casas. Magníficas esculturas de esa importantísima gran artista, maestra Edith Gron.

Nos sentimos contentos, honrados de poder asegurar el espacio que rinde honores, primero al arte, primero a los héroes que están representados en ese arte fenomenal, fantástico, de la Compañera Edith Gron. Hermana, recuerdo que la visitamos cuando estaba ya quejada por esa dolencia que le llevó a otro plano de vida, aquí nomás, cerca de Montoya, vivía la familia Gron, y bueno, admiradores, y sobre todo, guardamos gran respeto por esta maestra.

Tenemos compañeros, compañeras, agua en Piedra Pintada, Comalapa, desde el compañero Ervin Barreda de ENACAL, ahí tenemos sistema de agua que está brindando mejor atención a las familias de esa comunidad.

Exportaciones de fauna y flora silvestre

Luego, exportación sostenible de fauna, nos reporta MARENA, cumpliendo con los criterios del comercio internacional de especies amenazadas, 220 permisos de exportación se dieron cumpliendo con esos criterios, fauna y flora silvestre, que generaron ingresos por casi 10 millones de dólares.

El Ministerio Agropecuario reporta producción nacional de leche en fincas de 218.4 millones de galones a julio de este año, acopiados por empresas lácteas y queseras artesanales en todo el país.

Luego, tenemos también al INTA con mejor producción de soya a partir de bio-insumos, han dado capacitación en el Centro de Tecnologías Agropecuarias, Comandante Fidel en Posoltega, y han presentado resultados el día de hoy, como el uso de bio-insumos incrementa la producción de soya.

Usura Cero entrega créditos hoy a 1.000 protagonistas en 40 municipios y la próxima semana 5.000 protagonistas en 110 municipios, avanzando con el trabajo, los emprendimientos creativos, productivos, el trabajo, la seguridad, la prosperidad desde la paz.

Luego tenemos también a la Secretaría de Economía Creativa de la Presidencia, que tiene ferias municipales del maíz, una cantidad de municipios. Cómo nos gusta a nosotros nuestro maíz, que es nuestra raíz, todos los productos derivados del maíz, que son base de nuestra riquísima, exquisita gastronomía.

Tenemos las Ferias del Maíz en Chinandega, Managua, Granada, Boaco, Masaya, Chontales, Nueva Segovia, Carazo y León, además de la Costa Caribe Sur, Región Autónoma.

Pasarela Nacional de los huipiles Amor Patrio. Estos son eventos que destacan la diversidad y la belleza de nuestros huipiles tradicionales.

Ahí en la Escuela Creativa de Nicaragua Diseña, y las candidatas del Certamen Reinas Nicaragua estarán presentando nuestros huipiles, con la participación de diseñadores de esa escuela de Nicaragua Diseña, en el Centro Cultural Tino López Guerra. Festivales de fritanga y gallo pinto en una cantidad de municipios, quesillos y frescos nicaragüenses en Boaco, en el Paseo Tobar. Fechas locales, ferias municipales del maíz en todo el país. Amando nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestra tradición, disfrutando esa gastronomía.

En noviembre será octava edición de Nicaragua Emprende

Desde el Ministerio de Emprendimiento, tenemos también el lanzamiento de la octava edición de Nicaragua Emprende, que crece, que evoluciona, que conecta con la identidad. Una plataforma ya de referencia nacional, que impulsa la creatividad, la innovación y el crecimiento del emprendimiento.

Ministerio de Educación, con ferias que presentan maquetas y aplicaciones científicas de 280 mil estudiantes de secundaria ¡Todos San Jacinto!.

Nicaragua Emprende se va a desarrollar, se lanza el 10 de septiembre, se realiza en noviembre, y más de 130 protagonistas de distintos sectores, textil, cuero, madera, artesanía, gastronomía, productos como lácteos, vinos, miel, medicina, productos transformados, medicina natural, comercio y servicios, se presentarán en esta nueva edición. Es la octava edición de Nicaragua Emprende. Nicaragua que crece, que evoluciona, que conecta, que camina desde su gloriosa identidad.

El INATEC informa que Ocotal va a ser sede del Festival Bebidas y Postres a base de Café.

Ahí están preparándose para el sábado, mañana, 6 de septiembre, compartiendo técnicas y habilidades. Festival de Productos, Postres, Bebidas a base del Café. Títulos de propiedad 550 en Tola, Belén, Buenos Aires, Potosí, San Jorge.

Tenemos Diriamba, Granada, Diriomo, San Carlos, siuna, El Tortuguero, El Rama, Muelle de los Bueyes. Todas estas familias acreditadas y certificadas como legítimas propietarias de donde viven o donde trabajan, en zonas urbanas y rurales.

Tenemos también la inauguración de la comunidad, en la comunidad del Zapotal, de Jinotepe de Energía Eléctrica, para más de 70 hermanos y hermanas, y entrega del Sistema de Iluminación Pública en Esquipulas, aquí en el Distrito V de Managua, con 8.400 protagonistas.

Recordamos que esta tarde dará lectura el Ministerio de Energía y Minas, del Instituto Nicaragüense de Energía, al comunicado que ratifica que no hay incremento en los precios de los derivados del petróleo, siempre resguardando la economía familiar en nuestra Nicaragua Bendita, Gloriosa, Victoriosa, Heroica, Siempre Amorosa, Siempre Cristiana, Socialista y Solidaria.

Y vamos adelante con la bendición del Padre Celestial, y es nuestro el Porvenir, porque caminamos sendas de bien común. Abrazos grandes, compañeros, compañeras.

Vuelvo a recomendar la exposición del eminente analista mexicano, Mario Bracamonte: “Marco Rubio, Sepulturero de Soberanía”, leámosla y aprendamos más y más a defender nuestro honor de latinoamericanos y caribeños, nuestro honor nacional, vigor y gloria de nuestro pueblo.

¡Abrazos grandes!