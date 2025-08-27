Mensaje de Compañera Rosario Murillo, miércoles 27 de agosto

Muy buenas tardes, compañera. Muy buenas tardes, queridas familias de esta patria bendita, siempre digna, soberana, luchadora, siempre libre y Siempre Más Allá.

Estamos a 58 años de la gesta heroica de Pancasán, y cómo no invocar, recordar y vivir el heroísmo de las columnas guerrilleras del Frente Sandinista de Liberación Nacional: De Silvio Mayorga Delgado, jefe de la columna, originario de Nagarote y fundador del Frente Sandinista; de Pablo Úbeda, legendario Pablo Úbeda, comandante Rigoberto Cruz, de La Libertad, Chontales, también fundador del Frente Sandinista; del Chele Moreno, Francisco «El Chele» Moreno, de Managua; de Otto Casco, de Jinotega; de Faustino García; de Carlos Reyna, de aquí de Managua; de Ernesto Fernández, de Masaya; de Oscar Danilo Rosales, el doctor, el médico de León; de Carlos Tinoco, de Corinto; de Oscar Armando Flores, de ahí mismo de Pancasán; de Fermín Díaz, de Pancasán; de Felipe Gaitán, de Pancasán; de Nicolás Sánchez, «El Tigre» del Cerro Colorado de Pancasán también.

Cómo no vivir ese legado, ese patrimonio heroico y victorioso, que gracias infinitas al Padre Celestial tenemos en nuestra Nicaragua Bendita.

Y un abrazo grande a Manuel Díaz Ochoa, de la comunidad El Bálsamo de Pancasán, a Natividad de Jesús García Aguilar, Leopoldo Ochoa, Francisco López Dávila, Expectación Rivas Fajardo, Pepe Rivas, de Guabule; de San Ramón, Antonia Castro Zeledón, esposa de Pepe; también de Guabule, de Vilma Chavarría, de Guabule, de Inocente Castro Zeledón, de Guabule, de Estela Chavarría Gutiérrez, de Leodoro Castro Celedón, todos de Guabule, vivos todavía; y vivos están todos realmente. Estos hermanos en este plano merecen todo nuestro respeto y reconocimiento. Ahí están leyendas vivas del heroísmo victorioso del pueblo nicaragüense.

Tenemos, compañeros, compañeras, que saludando a Pancasán, estamos realizando Ferias de Salud, preparándonos para entregar también el Hospital Héroes de las Segovias, allá en Ocotal. Preparándonos, avanzando, caminando, estamos con la Pista Héroes de la Insurrección, que está lista para entregarse en los próximos días a las familias de Managua, familias de Nicaragua Bendita.

Tenemos, compañeros, compañeras, entrega de viviendas hoy en El Viejo, El Rama, El Tortuguero, Nueva Guinea, Las Sabanas, Nandaime; y Diriá. Calles en Chinandega, Santo Tomás, Boaco, Diríomo, Muelle de los Bueyes, Cinco Pinos, Bocana de Paiwas, Ciudad Darío; caminos en Matagalpa, Siuna, Larreynaga, Diriamba, Villa El Carmen y Waslala; caminos rurales, puentes y andenes en Dipilto, Terrabona y Bonanza.

También, estadio Silvio Castro en Puerto Morazán. También tenemos mercado, vivero en Ciudad Antigua (el vivero) y en Managua el galerón del mercado Virgen de Candelaria, aquí en el barrio Santana Sur. Puestos de salud en El Rama, Bilwi, Acoyapa, Chichigalpa, Granada y Bluefields. CDI comunitario en Ciudad Sandino, El Rosario, Wiwilí Nueva Segovia, El Rama, con obras de drenaje y saneamiento.



Más agua en Monte Tabor para 1,200 familias, nos reporta ENACAL.

También estamos, desde el MAG, reportando más de un millón de moños o manojos de hierbabuena que se cosechan al mes de agosto, cultivadas por familias de Sébaco, León, Matagalpa, La Paz Centro, San José de Achuapa, San Nicolás, San Lucas, La Concepción, Nueva Guinea, entre otros, abasteciendo las cocinas y dándole sabor a la riquísima gastronomía nicaragüense.

Estamos con el Programa de Mejoramiento Genético Bovino desde el INTA, en el Centro de Desarrollo de Tecnologías Agropecuarias Hermanos Parrales Estrada, desde El Rama, Caribe Sur. Reunión de ganaderos en Belén, Rivas; son encuentros en los que se está viendo cómo controlar y erradicar el gusano barrenador del ganado.

Tenemos también Programa Adelante, entregando créditos a 400 protagonistas para fomentar la actividad emprendedora en todo el país. Tenemos a Usura Cero, entregando a mil protagonistas el día de hoy en 44 municipios.

Festival Número 14 de las Rosquillas Somoteñas y de Yalagüina este fin de semana, celebrando allá en el departamento de Madriz, riquísimas rosquillas nicaragüenses.

También tenemos al Ministerio de Emprendimiento diseñando estrategias de comercialización para garantizar que el uso de esas herramientas digitales permita proyectar mejor la producción y los emprendimientos en mercados competitivos, más alcances para los emprendedores y para los clientes.

El Ministerio de Educación está también hoy con la Etapa Nacional de Olimpiadas Matemáticas, estudiantes destacados de secundaria.

Las universidades, nuevo programa de becas, entregando más becas en las universidades del país.

Al INATEC, Centro de Innovación y Tecnología Francisco «El Chele Moreno», héroe de Pancasán, 7,800 protagonistas que han concluido cursos y son certificados en innovación y tecnología.

Tenemos hoy 500 títulos de propiedad en Teustepe, San Lorenzo, San José de los Remates, Larreynaga, Achuapa, El Sauce, Santa Rosa del Peñón, Telica, Chinandega, Chichigalpa, El Viejo, Rosita, Bonanza, La Cruz de Río Grande, Kukra Hill, Corn Island. 500 títulos de propiedad desde la Procuraduría General de Justicia.

La Pañoleta etapa 3, municipio de Chinandega, hoy estrena energía eléctrica para 2,600 hermanos y hermanas, 490 viviendas y restauración del sistema de iluminación pública. Entrega en Condega a 3,059 familias, que son 14,000 protagonistas.

Buena nueva en diciembre, el MINSA, el Gobierno del Pueblo Presidente, va a estar entregando a las familias de Granada el Hospital Tepeyac, donde atenderemos en mejores condiciones a más de 44,000 protagonistas de las zonas aledañas al municipio de Granada. Hay 37 camas, atención de pediatría, ginecología obstétrica, medicina general e interna y cirugía. En Diciembre, entregándole a las familias de Granada.

Ferias de Salud por la gesta heroica de Pancasán el día de hoy.

Y bueno, Vamos Adelante, celebrando la vida y celebrando la capacidad de luchar y vencer de las familias nicaragüenses. Vamos Adelante, compañeros, compañeras. Es nuestro el porvenir, Siempre Más Allá, con el abrazo de nuestro Comandante Daniel y el trabajo dedicado de todos nosotros para servir y tratar de hacerlo cada vez mejor a las familias nicaragüenses.

Abrazos grandes, compañeros.