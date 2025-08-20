Mensaje de Compañera Rosario Murillo, miércoles 20 de agosto

Buenas tardes, compañera. Muy buenas tardes, queridas familias de esta Nicaragua, bendecida, prosperada y victoriosa, porque tenemos Paz y porque trabajamos alrededor del bien común. Luchamos contra la pobreza, luchamos para que las familias nicaragüenses vivamos con bienestar. Es nuestro derecho, merecemos vivir con bienestar y vamos adelante.

Esta tarde, a partir de las 4 hora de Managua, se realizará la XIII Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP. Nuestro comandante Daniel estará participando junto a los presidentes de Cuba, compañero querido Miguel Díaz-Canel.

Por supuesto que coordina el encuentro el hermano comandante, compañero, camarada Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de Venezuela, comandante de la Paz en Venezuela. Luis Arce Catacora, presidente de Bolivia, nuestra Comandante, nuestra copresidencia, nuestros cancilleres y ministros de relaciones exteriores, ministros asesores que trabajamos todos juntos por la Paz en el mundo.

San Vicente y las Granadinas, el querido compañero primer ministro Ralph Gonsalves; Antigua y Barbuda, el primer ministro Gaston Browne; la Mancomunidad de Dominica a través de su ministro de Relaciones Exteriores, doctor Vince Henderson; Granada, también su canciller, compañero Joseph Andall; la Federación de San Cristóbal y Nieves, también, y Santa Lucía.

Estaremos abordando todas las amenazas en el mundo; desgraciadamente, abundan amenazas a la Paz, a la Seguridad, y en particular a nuestra América Latina, y todas las violaciones del derecho internacional.

Estamos en Unión Victoriosa: Países, pueblos, gobiernos que somos dignos, soberanos y que representamos la voluntad y el compromiso de las familias de cada país de vivir en Paz, trabajar por la Paz y avanzar contra la pobreza que nos imponen.

Vamos a estar en comunicación entonces desde las 4 de la tarde. Coordina la reunión, como decíamos, el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, querido compañero Nicolás Maduro Moros.

Luego, compañeros, compañeras, hoy hemos enviado un saludo al Presidente del Partido del Trabajo de Corea, presidente también de Asuntos Estatales de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo de las Fuerzas Armadas de ese hermano país. Le hemos saludado en ocasión de estar celebrándose en estos días, mañana 21, el 46 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestros pueblos y gobiernos. Son lazos sagrados de hermandad, solidaridad y lucha que hemos cultivado y seguimos cultivando en estas más de cuatro décadas de caminos compartidos.

Les saludamos a él, a todas las autoridades de ese hermano país y a su pueblo, por supuesto. Nos sentimos bendecidos de caminar juntos en esta historia de lucha, desafíos y triunfos, defendiendo los ideales de un mundo de Paz, Amor, Bienestar y Derecho; un mundo que florece desde la solidaridad y la justicia, un mundo que siempre vencerá a la avaricia y a la imposición imperial. Hemos enviado este saludo a través de nuestro embajador, el querido compañero Modesto Munguía, y a través de las Cancillerías.

Luego, compañeros, compañeras, también hemos saludado al líder supremo del Emirato Islámico de Afganistán, hermano mulá Hibatullah Akhundzada, a quien hemos dado nuestras condolencias por la pérdida de vida de más de 70 hermanos afganos en un terrible accidente que sucedió la noche de ayer en la ciudad de Herat.

Luego, tenemos también entre las noticias de este día el pago de pensiones: 357 mil pensiones a través del INSS, que representan 2,248 millones de córdobas que circulan en nuestro país y que nos permiten avanzar también en todo lo que representa la economía familiar creativa, el Trabajo, la Seguridad y la Paz. Estamos hablando de 2,248 millones de córdobas inyectados a la economía nacional por las pensiones que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) paga puntualmente a todos los asegurados y a sus familias.

Luego, tenemos también, compañeros, compañeras, que estamos trasladando la merienda escolar con el apoyo de nuestra Policía Nacional, que estamos entregando viviendas en San Pedro del Norte, Las Sabanas, Nandaime, Prinzapolka, Villa El Carmen y Dolores, con caminos y calles; Larreynaga también, 11 calles en macadán mejoradas; El Castillo, Siuna, El Rama, Rivas y Desembocadura con caminos; puestos de salud y CDI comunitarios en Corinto, Granada, Macuelizo y San Jorge; casas de cultura en San Lorenzo; mercado y viveros en San Sebastián de Yalí, Puerto Morazán.

Tenemos agua, más agua para familias de Jicotepe, Comalapa. Tres mil hermanos y hermanas van a mejorar la calidad de vida, contando con agua potable en sus hogares.

El MAG nos reporta que estamos viendo una expectativa de cosecha de 3.7 millones de unidades de pepino para este mes de agosto, cultivado por familias de Ciudad Darío, Sébaco, Pueblo Nuevo, Terrabona, Matagalpa, entre otros.

Y el INTA presenta una nueva variedad de arroz de riego, con el Centro Copia de Nicaragua, nueva variedad en el Centro Nacional de Experimentación Comandante Edén Pastora, en el municipio de Darío.

A propósito del comandante Edén Pastora, este viernes 22, que se cumplen, si no me equivoco, son 47, 48 años de la gesta inmensa y heroica del Palacio Nacional, única. Se va a realizar una sesión de la Asamblea Nacional de Nicaragua, reconociendo allí, en el mismo lugar de donde fueron sacados los genocidas, porque todos los que estaban ahí representaban a un régimen genocida.

En ese mismo lugar se van a entregar medallas de la Asamblea Nacional, que llevan el nombre de nuestro glorioso General Benjamín Zeledón, a quienes todavía están en este plano, los jóvenes miembros del Comando, y luego a los familiares de quienes ya están en otro plano de vida. Vamos a reconocer sus méritos, méritos de la juventud heroica de nuestra Nicaragua Bendita, esa juventud que hoy trabaja avanzando en estos tiempos de Paz, de Seguridad que nos legaron todos esos jóvenes de todos los tiempos.

Esto será en el Palacio Nacional el viernes por la mañana, reconociendo con la medalla Benjamín Zeledón a los miembros del comando que todavía están en este plano de vida, y a los familiares de los que ya están en otro plano, y desde ahí acompañan las glorias y victorias de nuestro pueblo.

Luego tenemos sanidad agropecuaria en Camoapa, desde el IPSA, como parte de las estrategias nacionales para prevenir, controlar y erradicar el gusano barrenador de ganado. Encuentro con más de 100 productores pecuarios de esa zona altamente productiva, Camoapa.

Tenemos al Programa Adelante entregando créditos el día de mañana en 75 municipios, 18 departamentos y más de 500 protagonistas.

Así es como Vamos Adelante, fortaleciendo la capacidad emprendedora, el trabajo, la seguridad y la paz de la familia nicaragüense.

Usura Cero entrega a mil protagonistas, 260 grupos solidarios, 45 municipios.

La Secretaría de Economía Creativa y Naranja de la Presidencia lanza el certamen Nicaragua Linda desde el Mirador de Catarina con el acompañamiento, ¡cuánto nos acompaña! en cuantos espacios y campos de trabajo, paz y vida la República Popular China. Este es uno más concurso, certamen Nicaragua Linda para visibilizar y reconocer a protagonistas emprendedores que impulsan iniciativas y modelos de negocios sostenibles a través del diseño, la innovación y la transformación, promoviendo también el cuido responsable y amoroso del Medio Ambiente y la Naturaleza.

Como siempre, la República Popular China en solidaridad activa, respetuosa, complementaria, como el pueblo nicaragüense. Ayer que veíamos todos los resultados de los programas de vivienda que estamos desarrollando en nuestra Nicaragua, nuevas victorias en todo el país. Se entregan viviendas todos los días con ese respaldo pleno, solidario, fraternal, incondicional y respetuoso que nosotros reconocemos todos los días. Respetuoso, decíamos, respetuoso y fraternal de la República Popular China; muchísimas gracias a ese pueblo gigantesco, a esa potencia y a su misión diplomática, al embajador Chen, aquí en Nicaragua.

También, compañeros, compañeras, el Ministerio de Educación inicia Todos San Jacinto en términos de conferencias magistrales sobre nuestra valiosa, ejemplar, digna y soberana historia nicaragüense. Desde San Jacinto somos libres jamás volveremos a ser esclavos.

Las universidades hoy entregan pabellón de aulas allá en Estelí para 1,200 jóvenes estudiantes de diferentes carreras, la Universidad Chico Luis Espinoza, y becas que se entregan hoy aquí en la UNAN Managua, más de 6,000.

Todos los días la UNEN, la Organización de Estudiantes Universitarios, está entregando becas que la Presidencia de la República ha asignado a muchachos y muchachas para que fortalezcamos nuestra capacidad para servir a Nicaragua, enalteciéndonos todos y viviendo y realizando nuestros sueños.

Tenemos también, compañeros, compañeras, que 181,000 alumnos se han matriculado ya para las universidades en este mes de agosto, 88.6% de la meta.

Y se han entregado 1,300 títulos esta semana para un total desde enero de 22,950. Tenemos los títulos pendientes y esta semana se van a entregar 1,300 y se reciben 114 nuevas solicitudes para entregarlas la próxima semana. Vamos Adelante, construyendo el porvenir de todo entre todos y por el bien de todos.

INATEC inaugura la Casa de Descanso y Esparcimiento en Pochomil, ampliando los servicios del hotel escuela Casa Luxemburgo, una inversión de 12 millones de córdobas, más capacidad para atender a la familia en su esparcimiento, en el derecho a descansar con seguridad y además buen gusto.

Títulos de propiedad que se entregan 460 en Rivas, Belén, Buenos Aires, Potosí, en El Realejo, Chichigalpa, Chinandega municipio, Posoltega también, en Santo Domingo, Chontales, en San Pedro del Lóvago, en La Libertad, en Bonanza, en Rosita, en Bluefields y en Kukra Hill.

Vamos Adelante, excelente trabajo que comentamos todos los días de la Procuradora General de la República, Procuraduría General de Justicia de nuestra Nicaragua bendita.

Estamos entregando nuevo proyecto de energía en la Comunidad Esperanza, sector El Puente, municipio de El Rama, hoy, y también entregando el sistema de iluminación pública restaurado en Nindirí, en Chinandega, Rotonda San Benito, en El Viejo, Rotonda Retorno Subestación, con las familias y poblados que celebran estos avances de la paz y del bien.

Ayer les decía que vamos a capacitarnos, vamos a aprender juntos a atender con amor, con cariño, con respeto a los familiares que hay en cada núcleo de personas que viven con Alzheimer, aprender a atenderlos, a respetarlos y, sobre todo, a que se sientan viviendo queridos, tranquilos y seguros.

Estas capacitaciones se realizarán en el Instituto Tecnológico de la Salud en Villa Venezuela y en todas las regiones del país, fortaleciendo capacidades de los familiares para cuidar a sus seres queridos con ese amor que nos caracteriza a las y los nicaragüenses. Aprender a comunicarnos mejor con esos familiares que padezcan Alzheimer u otras enfermedades, trastornos de la mente y atender higiene, alimentación y movilidad, estimulando su mente.

Así estamos, compañeros, compañeras. También avanzamos en las campañas de vacunación y desratización, otras de las campañas, lo más importante es lo que decíamos ayer: Cómo estamos garantizando con el trabajo conjunto con la Federación de Rusia todas estas vacunas para garantizar también todas estas campañas de protección de la salud de las familias nicaragüenses.

Y estamos en comunicación también con las autoridades competentes respectivas para conocer el momento en que se pueda ya distribuir las vacunas que ellos han venido avanzando contra el cáncer, un avance único en el mundo que vamos a tener en nuestra Nicaragua, Dios mediante, tan pronto como la Federación de Rusia las distribuya en el mundo.

Estos son los avances posibles cuando hay unión solidaria, digna, complementaria, alrededor del bien, de la Paz y el bien de las familias en todo el mundo.

Vamos, compañeros, compañeras, avanzando, caminando con la potencia de un pueblo que lucha para vencer, empeñados en avanzar contra la pobreza, empeñados en avanzar en educación, en salud, en vivienda, en toda la infraestructura vial, esas carreteras que todo el mundo admira en nuestra Nicaragua, en calles, en parques, en la atención a los mercados municipales, en la atención desde las alcaldías a todas las obras que corresponden a la vida buena en los municipios. Vamos Adelante con la bendición y de la mano de Dios.

Dentro de un rato estaremos comunicándonos nuevamente en esa XIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América. Un encuentro más para compartir y fortalecer todos los esfuerzos que debemos hacer, que seguimos haciendo por la Paz, la dignidad, la seguridad y el desarrollo justo de nuestros países y nuestros pueblos.

Abrazo grande, compañeros, compañeras.

Es nuestro el porvenir.

Abrazo de nuestro comandante Daniel.