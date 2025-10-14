Mensaje de Compañera Rosario Murillo, martes 14 de octubre 2025

Muy buenas tardes, compañera; muy buenas tardes, queridas familias de esta Nicaragua Nuestra. Siempre viviendo la fe y la esperanza, que es ya certeza de que juntos vamos hacia un futuro mejor. Aquí estamos en este otro día victorioso con avances en todos los aspectos de nuestra vida. Los días martes tenemos la reunión de coordinación de todas las actividades que realizamos en todo el país y particularmente desde las municipalidades, donde nos preparamos en grande con más de 1,300 puntos que serán iluminados y ornamentados para las fiestas decembrinas.

Luego tenemos también la buena nueva de los Juegos Centroamericanos de Guatemala, entre el 15 y el 30 de octubre con sede en Guatemala y subsedes en Honduras y Panamá. Es la representación más grande que hemos enviado a eventos internacionales, me reporta el compañero Daniel Sequeira, codirector del IND. Participamos en 29 disciplinas deportivas. La delegación está compuesta de 494, prácticamente 500 atletas, 34 árbitros, 200 entrenadores y delegados. Y estamos llenos de esperanza, llenos de fe, sabemos que vamos a tener una buena participación. Hoy salieron, por ejemplo, los equipos de natación, surf y esgrima, y en los próximos días saldrán las otras disciplinas deportivas según el calendario en competencia.

Tenemos también, compañeros, la noticia complementaria de la de ayer. Ayer hablamos del ajuste en los salarios y hoy estamos hablando también de que ese ajuste será incorporado al aguinaldo. O sea, va a estar ya incorporado, el ajuste del salario mínimo va a estar incorporado al aguinaldo que, como en los años anteriores, estaríamos entregando, Dios mediante, el 20 de noviembre. El 20 de noviembre es la entrega del aguinaldo y estamos viendo también el período de vacaciones de fin de año, que va del 19 de diciembre al 6 de enero, día de Reyes, que es día martes. Y estamos anticipándolo y estamos concretando, además, todo lo que tenemos que preparar para que sean vacaciones y celebraciones de la paz y la vida en nuestra Nicaragua bendita. Unión de familias y comunidades celebrando las bendiciones y agradeciendo al Padre por las bendiciones de este año que está concluyendo y encaminándonos al año venidero con gran confianza en el Padre Celestial, en nuestra unidad y en todas las victorias que iremos, Dios mediante, alcanzando.

Vamos también con árboles de la vida en Jinotega el 15 de octubre, es decir mañana, en la rotonda Guanacaste de Granada, Nandaime, color violeta; en Jinotega es color celeste. En la rotonda El Palmar en Granada y en Nandaime será violeta el jueves 17 de octubre, conmemorando todas las efemérides de octubre. En Matagalpa, El Calvario, color azul el 8 de noviembre, saludando a nuestro comandante Carlos (Fonseca). Rotonda Malacatoya, árbol color celeste el 8 de noviembre también, conmemorando a nuestro comandante Carlos. Que vive, que vive, que nos ilumina, es un sol que no declina. En rotonda Chilamatillo, árbol color verde el 8 de diciembre, saludando las Purísimas y la Gritería, diciembre de alegría y de unión de familia, de comunidad.

También las avenidas principales de Managua y las cabeceras departamentales de nuestra Nicaragua bendita estarán iluminadas con los colores y los ornamentos navideños, no solo desde las alcaldías, sino también, por supuesto, desde ENATREL. Aquí hay un programa de trabajo que tiene que ver con la Avenida de Bolívar a Chávez, aquí en Managua, con las rotondas El Güegüense, Metrocentro, la del Periodista, la Rotonda Universitaria Centroamérica, Ticuantepe y el paso a desnivel, el 2 de noviembre. La meta nuestra es en los primeros días de noviembre tener toda la iluminación y la ornamentación navideña lista en todo el país. Estamos hablando del Paseo de los Estudiantes, Paseo de las Victorias, Parque Central, Teatro Rubén Darío, rotonda de Ticuantepe, paso a desnivel Rubenia, frente al Aeropuerto, y otras rotondas, también la rotonda Jean Paul Genie. Las familias van a disfrutar de hermosos y coloridos, pero además enormes árboles navideños que se pondrán en la Plaza de la Fe y la Plaza de la Revolución. En las cabeceras se instalarán adornos en todos los cruces de calles, tendales y luces de colores también, iluminando los lugares que ya iluminan los árboles de la vida, con precisamente la fiesta de color, de aroma y de alegría de las Navidades en Nicaragua, diciembre en Nicaragua.

Tenemos también, compañeros, compañeros, desde las alcaldías, hoy entregamos calles en Bonanza, Buenos Aires y El Cua. También se entregaron los estadios Roberto Clemente en El Jícaro y el Parque Sandino en Acoyapa, y la rehabilitación de una cancha deportiva en Chinandega. Tenemos también agua comunitaria en Tuma-La Dalia y muro perimetral en rastro municipal en el barrio Los Comunales de Granada.

Hoy estamos trabajando también en la organización de todas las ferias que vamos a realizar anticipando las fiestas de diciembre, con emprendedores que van a posicionar sus productos relacionados con esta fecha, toda la dulcería de Purísimas y Griterías, y todos los concursos navideños.

Desde el MAG, se ha acopiado coco: 751,700 kilogramos entre enero y septiembre. En Carazo es donde se ha registrado este acopio y se destina principalmente a la exportación.

El INTA está con un foro tecnológico en Nueva Guinea sobre la elaboración de concentrados caseros para aves y cerdos de patio.

También tenemos un taller nacional sobre el manejo de roedores con bases ecológicas aplicables a la producción agroalimentaria, dirigido a especialistas fitosanitarios desde el IPSA.

Usura Cero está con mil protagonistas en 40 municipios.

En educación, los centros educativos Rubén Darío y Feliciano Selinton, uno en San Marcos y otro en Bilwi, con una inversión de más de 15 millones de córdobas.

Luego tenemos a las universidades inaugurando la Escuela de Artes Plásticas en la UNI y certificando a 900 emprendedores y productores desde La Sandino.

El INATEC, desde el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho, ¡No Volverá el Pasado!, 10,400 protagonistas que han sido atendidos hasta ahora.

Se entregaron 519 títulos de propiedad en El Cua, Jinotega, San Juan de Limay, La Trinidad, Estelí, La Concordia, Managua, Chontales, Boaco, San Lorenzo, Santo Domingo y San José de los Remates ,en Boaco también. Igualmente en El Jícaro, Ocotal, Quilalí, Nueva Segovia, El Ayote y Bluefields en la Costa Caribe, Región Autónoma, uno en Chontales y otro en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.

Luego tenemos, en la calle Chiquita Carlota, del municipio de San Jorge, donde se atiende a 280 hermanos y hermanas con energía el día de hoy. Y tenemos también en el empalme del municipio de La Paz de Carazo, donde se han instalado luminarias nuevas para 5,500 protagonistas.

El Ministerio de Salud nos informa que en el reporte semanal, seis nicaragüenses con COVID fueron atendidos con COVID confirmado, y cuatro de los que estaban en seguimiento ya cumplieron con el período establecido.

Hemos entregado microscopios a hospitales y centros de salud, fortaleciendo el modelo de salud familiar y comunitario.

Campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano desarrollandose para proteger a nuestras niñas y niños. Hasta la fecha, 82,000 niñas de 10 a 11 años han completado su vacunación con dos dosis, que es el 61.2%, contra el virus del papiloma humano. Nos hace falta vacunar con la segunda dosis a 52,000 niñas y hemos vacunado a 151,000 niños de 10 a 14 años con su primera dosis, alcanzando un avance del 58.8%.

Así es como vamos adelante, gracias al Padre Celestial. Nos preparamos entonces también, compañeros, para presentar la próxima semana el Plan de Protección Frente a Incendios en los meses fiesteros de noviembre y diciembre. Un plan que ha preparado el SINAPRED, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y la Dirección de Bomberos.

Por otro lado, también el viernes 17 vamos a estar conmemorando la fundación de nuestro glorioso Ministerio del Interior en un hermoso acto de celebración en la Plaza de los Héroes de la Avenida de Bolívar a Chávez.

Vamos adelante, compañeros, compañeras, y la esperanza alumbra, ilumina los corazones de la familia nicaragüense, que sabemos que con fe y con cariño, de la mano de Dios, vamos adelante creando el porvenir que todos merecemos. Un abrazo grande de nuestro Comandante Daniel y de todos nosotros. Siempre, siempre más allá.