Mensaje de Compañera Rosario Murillo, lunes 25 de agosto

Buenas tardes, compañera, y muy buena semana con grandes logros, grandes avances en nuestros caminos que son de Paz y Bien, en nuestros caminos que son de trabajo, de seguridad para prosperar, en nuestros caminos que son para alcanzar el bienestar generalizado en esta patria de todos.

Esta tarde se estará entregando a las familias nicaragüenses el paso a desnivel Comandante Julio Buitrago Urroz. Hemos estado viendo unas hermosísimas tomas diurnas y nocturnas de esa obra monumental que sirve a toda Nicaragua. Como cada una de las obras de progreso que, gracias a Dios, vamos alcanzando, sirven a toda Nicaragua, independientemente de dónde estén ubicadas, porque Nicaragua es una y es brillante. Nicaragua es una y es cristiana. Nicaragua es una y es socialista y es solidaria. Y Vamos Adelante en Paz, resguardando la Paz y garantizando el derecho al bienestar de todas las familias.

Vamos a estar celebrando entre las nuevas victorias este paso a desnivel que entregamos a las familias el día de hoy, con bandas rítmicas, desfiles de muchachos y muchachas, y decimos: De la juventud a la juventud. Juventud heroica, Comandante Julio Buitrago. Juventud eterna, Comandante Julio Buitrago. Juventud victoriosa, Comandante Julio Buitrago. Esta tarde celebramos la Paz y la Vida, la vida buena en nuestra Nicaragua Bendita.

Y luego, este miércoles, también vamos a estar entregando equipos que llegan desde Belarús para las municipalidades y para infraestructura, el trabajo del Ministerio de Transporte e Infraestructura. 128 equipos que llegan desde Belarús para fortalecer todo este trabajo. Y es que fortaleciendo las relaciones entre pueblos y gobiernos, fortalecemos también nuestra capacidad de trabajo y fortalecemos, por supuesto, la esperanza, que es certeza de una vida que va siendo cada vez mejor.

Compañeros, compañeras, esta semana vamos a tener centenares de viviendas, calles, caminos, mercados atendiéndose desde la Procuraduría de las Municipalidades. Vamos a cambiar este formato que nos hicieron llegar los compañeros porque verdaderamente creemos que es mucho, 30 páginas, pero es que es mucha obra de progreso. Lo que vamos a hacer es presentar un resumen bien elaborado de tantas viviendas, tantas obras de las municipalidades y tantas obras del Gobierno Central que se realizan en esta Nicaragua bendecida con la Paz. Sin Paz no hay Seguridad, sin Paz no hay tranquilidad, sin Paz no hay trabajo, sin Paz no hay prosperidad. Esa es la alegría de vivir en Paz.

Estamos inaugurando unidades de seguridad ciudadana esta semana y estamos también avanzando el día de hoy. Cada día es mejor, el envío cada día, porque tenemos viviendas en Matagalpa, San José de Cusmapa, Nandaime, San Francisco Libre; calles en El Ayote, en Granada municipio, Mulukukú; solo en Mulukukú son 30 calles de macadam mejoradas en distintos barrios; en Terrabona, en El Castillo, en Villa El Carmen. Tenemos también la tercera etapa del estadio de fútbol en Jinotepe; en Belén, parque natural; eso es Rivas, Macuelizo, construcción de techo sobre áreas de juego.

A propósito de Rivas, ayer estábamos viendo por televisión el final del Torneo de Surfing que se dio allá en Playa Popoyo y nos sentimos tan contentos. Una Nicaragua que es de Paz, que es de alegría, que es para el deporte, que es de juventud, que es de avance. Una Nicaragua donde vibra la alegría de vivir tranquilo, seguro, en Paz y celebrando las victorias todos los días de un pueblo cristiano que ama, que ama la vida, que resguarda la paz. Un pueblo Cristiano, Socialista, Solidario. Hermoso certamen y cuánta alegría, y Nicaragua ganó también, lo cual hace todavía más festivo el evento.

Tenemos escuelas de oficio en Teustepe, en Chinandega, rehabilitadas; Centro Cultural en San Carlos, en Santa María de Pantasma.

Y a propósito de San Carlos, nos ha hecho llegar el compañero Johnny Gutiérrez, alcalde de San Carlos, el lanzamiento del torneo 64, Torneo Internacional de Pesca Deportiva del Sábalo Real, también una feria turística de emprendedores.

El día 13 de octubre, que marcó la acción heroica de la toma del cuartel de San Carlos, entre las acciones mil veces heroicas que nos llevaron a la liberación de Nicaragua y al establecimiento de la libertad, la democracia y la Paz con bienestar para las familias nicaragüenses. Torneo especial número 64 de pesca deportiva del Sábalo Real y feria turística de emprendedores, el 13 de octubre en San Carlos, nuestro Río San Juan. ¡Cuánta celebración! de la vida buena, la vida que merecemos en Paz y Bienestar.

Tenemos también, compañeros, menos enfermos, celebrando la salud. Dengue y Leptospirosis menos. Y luego tenemos Malaria, que sí aumentó en 44%, y Neumonía un aumento del 7%. Influenza, un aumento de 42 casos positivos.

Más tecnología médica para seguir cuidando la salud de nuestro pueblo. Estamos entregando microscopios y accesorios para diagnóstico más rápido y preciso de padecimientos como la malaria, tuberculosis, entre otras enfermedades infecciosas. Los equipos serán entregados en los centros de salud de todo el país. Esto es, en Managua, a las dos de la tarde en el Centro de Insumos para la Salud; en todo el país se entrega este equipo.

Reforzamos campo de pozos en Managua para mejor servicio de agua.

El MAG nos refiere que en la época de primera de este año, la siembra de maíz es de 208 mil manzanas, reportado en 170 mil fincas en todo el país.

Usura Cero: Mil protagonistas hoy en 250 grupos solidarios recibiendo financiamiento.

Los Soñadores de Sarawasca, La Flor de Pino. El domingo 31 se celebrará el quinto festival que lleva el nombre de Soñadores de Sarawasca en la comunidad del mismo nombre, en Sarawasca, allá en Jinotega. 55 grupos entre solistas, dúos, tríos y cuartetos, 165 artistas en general estarán participando, un día entero dedicado a celebrar nuestro arte, nuestra cultura, nuestra cultura campesina, nuestra música campesina, donde hay tanto talento. Concurren comunidades de todo el departamento y también de distintos municipios de nuestra Nicaragua Bendita, informa el alcalde, el querido compañero Leónidas Centeno. Vamos Adelante celebrando los sueños, cumpliéndose: Los Soñadores de Sarahuasca y La Flor de Pino.

Fiesta del Güipil, es la fiesta del Güipil como patrimonio nacional que se empieza a celebrar desde el 27 de agosto y en la jornada de Todos San Jacinto, que es una jornada intensa para celebrar nuestra soberanía, nuestro amor y orgullo patrios, nuestra valentía, nuestro heroísmo, la capacidad que tenemos de luchar, luchar, luchar para vencer, vencer, vencer.

El Güipil, nuestro patrimonio nacional, lanzándose en la Casa de Cultura y Creatividad que lleva el nombre del profesor Gregorio Aguilar Barea, en Juigalpa, el día 27 de agosto. Patrimonio Nacional como la bravura, el heroísmo, el orgullo, la dignidad y la soberanía son nuestro patrimonio en esta Nicaragua Bendita.

Luego tuvimos Festivales de Arroces en todo el país este fin de semana, fritanga y gallo pinto en Matagalpa y en Jinotega, trajes originales de nuestro folklore en Rivas. Bluefields se distinguió como ciudad creativa por el Festival de los Arroces el 23 de agosto en el Caribe Sur y se vendió bastante. Los protagonistas celebraron el trabajo y la Paz.

Tenemos aquí también en educación, festivales de inglés comunicativos y uso de tecnologías en todas las escuelas de primaria.

¡Y qué lindo los desfiles!, valga el comentario. Qué lindo los desfiles Todos San Jacinto cada sábado de estas semanas patrias en todo el país. Es un desfile donde derrochamos no solo alegría, orgullo, cultura, color, tradición. Una Nicaragua linda, una Nicaragua hermosa, una Nicaragua que se distingue por el amor a la patria y a la Paz. Y así Vamos Adelante.

También tenemos entrega de becas esta semana. Seguimos entregando becas de joven a joven. Qué formato más lindo, la juventud entregando a la juventud, a nombre de este gobierno, que bello el pueblo es Presidente en esta Nicaragua. Estamos entregando becas hoy y mañana en la Universidad de Ingeniería, en la Agraria, el miércoles en la Politécnica, el jueves en la Multidisciplinaria Héroe Ricardo Morales Avilés y el viernes en la Antonio Valdivieso. Vamos Adelante, de joven a joven. Juventud eterna, juventud heroica, juventud gloriosa y victoriosa en nuestra Nicaragua Bendita. Juventud valiente.

El INATEC forma 2,100 protagonistas que son personas con discapacidad en cursos o carreras técnicas para trabajar, ganarse la vida y, sobre todo, reivindicar el derecho a ser consideradas personas dignas y útiles, trabajadoras. Luego tenemos 23,000 servidores públicos capacitándose en lenguaje de señas para atender a nuestros hermanos con esa discapacidad.

Luego tenemos títulos, 430 en Managua, Wiwilí, San Sebastián de Yalí, Jinotega, San Rafael del Norte, Ciudad Darío, Nandaime, Diriomo, Diriá, Telpaneca, Somoto, Palacagüina, Condega, Pueblo Nuevo, San Juan de Limay y Totogalpa.

Y allá en Las Segovias vamos a estar entregando a las familias el Hospital Héroes de Las Segovias esta semana, celebrando Pancasán Heroico. Cada uno de estos momentos trascendentes de nuestra historia, de nuestras batallas victoriosas, se celebran con obras que son amores, obras que son derecho inalienable de nuestro pueblo. El heroísmo premiándose con obras que sirven a la vida mejor, que merecemos las familias nicaragüenses. Héroes de Las Segovias, héroes de la familia, héroes de Las Segovias, entregándose esta semana.

Luego tenemos también energía en la comunidad de Los Cerros de Telpaneca para 400 hermanos y hermanas; y la inversión es de 10 millones, más de 10 millones. Y también tenemos la gran restauración, vigilancia, protección y cuidado del sistema de iluminación pública entregándose hoy en Sébaco.

Y compañeros, compañeras, también celebramos la vida en grande desde todas las escuelas, desde todas las universidades, desde todos los centros de salud y hospitales, desde todas las carreteras, los puentes, las viviendas, desde todos aquellos espacios donde hemos ido mejorando. Y sabemos que todavía falta tanto que hacer y que vamos a seguir haciendo con la bendición y de la mano de Dios nuestro Señor.

Vamos Adelante en Cristianismo, Socialismo y Solidaridad. Y Vamos Adelante con convicción, con orgullo, con la capacidad que nos da Dios y con la dirección de nuestro Comandante Daniel, que todos los días nos insiste en que debemos hacer los más grandes y mejores esfuerzos para servir mejor a nuestro pueblo y que las glorias y las victorias sean cada vez mayores, porque son cada vez mayores.

Nos preparamos para celebrar el aniversario 46 del Ejército de Nicaragua la próxima semana, el día 2, y el desfile «Pueblo Ejército«.

Y Vamos Adelante, construyendo el porvenir, realizando los sueños, viviendo la memoria de tantos héroes y tantos mártires que soñaron esta Nicaragua que tenemos, esta Nicaragua que amamos, esta Nicaragua que defendemos, esta Nicaragua donde nos sentimos seguros y donde trabajamos para prosperar.

Siempre más Allá.

El abrazo de nuestro comandante Daniel y de todos nosotros.

Vamos Adelante. Siempre, Siempre más allá.

Es nuestro el porvenir.

Abrazo grande.