Mensaje de Compañera Rosario Murillo, lunes 11 de agosto 2025

Muy buenas tardes compañera, muy buenas tardes queridas familias de esta patria nuestra, vibrante siempre, fuerte siempre, viviendo desde la Paz que resguardamos como tesoro nacional, trabajando seguros, avanzando, prosperando, Siempre Victoriosos, Siempre Más Allá.

Esta semana tenemos grandes actividades. El 45 aniversario de fundación de la Fuerza Naval, victoriosa y heroica Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, es este miércoles. Vamos a estar acompañando a los hermanos y hermanas de la Fuerza Naval, a los hermanos de la Comandancia General del Ejército de Nicaragua y, a propósito, nuestro abrazo de felicitaciones al jefe de nuestro ejército, al General de ejército de las fuerzas militares, jefe de las fuerzas militares del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés Castillo.

Con gran cariño para él, compartimos su aniversario de vida y le deseamos mucha salud para continuar sirviendo, como ha venido sirviendo, a la gloria y a las victorias de la seguridad, de la paz, de la soberanía del pueblo, de las familias nicaragüenses. Que tenga un hermoso día con su familia y con los compañeros y compañeras del Ejército de Nicaragua. Gran abrazo, General Julio César Avilés Castillo.

Esta semana también tenemos inauguración de nuevas aulas y canchas en la Escuela Nacional de Bomberos Unidos. Será mañana, comandante Álvaro Diroy Méndez se llama la Escuela Nacional de Bomberos Unidos. Celebramos juntos este avance.

El Ministro de Transporte e Infraestructura, General Óscar Mojica, nos cuenta que estamos inaugurando el segundo tramo de la carretera Cuapa – La Libertad en Chontales. Ahí trabajamos en grande, mucha producción, mucho comercio, ahí estamos creciendo, avanzando, prosperando. Muchas felicidades a los compañeros y compañeras de la familia de La Libertad, de Cuapa y Vamos Adelante siempre, siempre decididos a cambiar la vida y avanzar contra la pobreza, una obra de progreso hacia la prosperidad que merecemos. Cuapa-La Libertad y 16 kilómetros, segundo tramo, inaugurándose este jueves.

Policía Nacional inaugura en El Castillo, el día 15, una nueva unidad de seguridad ciudadana.

Luego tenemos también, compañeros, desde las alcaldías, un informe sobre las calles, los caminos, los mercados. Vamos a hacer un resumen para enviar, además con fotografías, todo lo que son las mejoras que se han realizado en los mercados municipales: Cuatro en Managua, dos en El Rama, San Marcos, Somotillo, Quezalguaque, Chinandega, Matagalpa, San Juan del Sur, Ocotal, Chichigalpa, Jalapa, La Paz de Carazo, Pueblo Nuevo, San Juan de Río Coco, Telpaneca, Villanueva y San Francisco del Norte.

Trabajamos en mejores condiciones, mejores condiciones para las y los comerciantes y mejores condiciones para la familia que acude a los mercados a comprar los productos. Sobre todo, los mercados siempre han sido un lugar de encuentro de la comunidad y nos alegra que las condiciones sean mejores y cada vez mejores para avanzar trabajando y prosperando. Vamos a circular la nota con las bonitas fotografías.

Tenemos también esta semana 81 calles y 41 kilómetros de caminos, se entregan a las familias nicaragüenses. Esto es en Juigalpa, Managua, Ticuantepe, Dolores, Jalapa, Cinco Pinos, San Marcos, Niquinohomo, Boaco, Diriá, El Almendro, El Cuá, Matagalpa, La Trinidad, La Sabana, Moyogalpa, Granada, León.

Sobre León, son 43 calles de macadán mejorada y los caminos productivos de Larreynaga, San Pedro del Norte, Teustepe, Sébaco, Siuna, Rivas, Nueva Guinea, Matagalpa, La Trinidad, San Ramón, Masatepe, San Juan de Oriente. Estamos hablando que totalizamos ya 2,237 calles y 2,677 kilómetros de caminos productivos mejorados en lo que va de este año 2025. ¡Por más victorias!

También proyectos finalizados, decíamos, en Cinco Pinos, San Miguelito, Mateare, Chichigalpa, Potosí, San José de los Remates y Larreynaga. Estamos hablando de parques, plazas, canchas y campos deportivos y casas de cultura en Chinandega; escuelas, puestos de salud en Nandaime, Santa María, Wiwilí; y rastros municipales en Waslala y Achuapa; vivienda en Jalapa, San José de Cusmapa, Bluefields; calles en Camoapa, Rivas, Puerto Morazán y San Isidro.

Mejoramos la planta potabilizadora en Juigalpa, nos informa ENACAL. Esto permite mejorar la calidad del servicio a 15,300 personas.

Luego, MARENA con más arribadas de tortugas: 6,000 tortugas más que en el Refugio de Vida Silvestre de La Flor anidaron, y eso por supuesto que para nosotros es un motivo de orgullo porque estamos protegiendo esta fauna, esta especie que es la Paslama, que en algunos lugares incluso ya está en proceso de extinción.

El MAG reporta 7,000 libras de Flor de Jamaica, aunque no nos dice dónde se produce, vamos a esperar que la nota se amplíe el día de mañana. Los emprendimientos que trabajan con la Jamaica elaboran vino, jugos, deshidratan la flor también para consumo nacional.

Entrega de crédito a protagonistas de Usura Cero, 1,049 municipios el día de hoy.

Tenemos también que 830 emprendedores de la economía creativa estuvieron participando en más de 80 ferias, tiangues, festivales y espacios de comercio durante la semana. Nos informa la compañera Frania Peralta, que es Ministra para promover emprendimientos desde la Economía Creativa.

Las tradicionales de Granada este fin de semana se celebraron en grande: La Virgen de la Asunción este 15, más de 50,000 personas se reunieron este fin de semana participando de todas las actividades tradicionales, topes de toros, también el palo lucio, conciertos y bailes. Seguimos adelante, el 15 es viernes si mal no recuerdo, también Juigalpa y también Ocotal están de fiesta.

Universidades inician clases: 226 mil jóvenes de educación superior inician hoy el segundo semestre para estudiar en 249 carreras, 12 universidades nacionales. También nos presentaron las universidades, estamos esperando el plan de los centros técnicos del INATEC. Todos San Jacinto, y vamos adelante celebrando en grande nuestras fiestas de soberanía nacional, de dignidad nacional, fiestas patrias Todos San Jacinto.

También tenemos mejoras en los centros técnicos de Jinotepe, Altagracia, San Carlos, Bluefields, Jinotega y Juigalpa.

Y 500 títulos de propiedad en Villa El Carmen, Ciudad Sandino, La Concepción, Masaya, Masatepe, Tisma, Nandaime, Diriomo, Diriá, Boaco, Somoto, Telpaneca, San Juan de Limay, Estelí, Condega, Pueblo Nuevo, La Libertad, El Coral, San Francisco de Cuapa y El Ayote. 50 familias certificadas como propietarias legítimas.

Energía en la comunidad Parsila del municipio de San Juan de Limay para 150 hermanos y hermanas. La inversión es de un millón de córdobas. Y restaurando el sistema de iluminación pública se entregó el día de hoy en la comunidad Francisco Álvarez de Ciudad Sandino.

Estamos también desde el MINSA reportando que hay más tecnología médica entregando para diagnósticos especializados mañana martes. Equipos de electroencefalograma, de electromiografía, que fortalecen la capacidad de diagnósticos de enfermedades neurológicas y musculares. Están llegando a los hospitales de Bilwi, Bluefields, Las Minas, Río San Juan, Boaco, Chontales, Matagalpa, Jinotega, Granada, Rivas y Managua.

Tenemos menos enfermos, gracias a Dios, de dengue, neumonía, influenza y leptospirosis. 9% menos en el número de personas con dengue, neumonía 5% menos, influenza 48% menos, gracias a Dios. No hay casos esta semana de leptospirosis y la malaria sí presentó un aumento del 14% que estamos atendiendo.

Compañeros, compañeras, Vamos Adelante. ¡Cómo nos sentimos contentos de poder compartir todas estas buenas nuevas cada día!, cada noticia, cada novedad, no solo es buena sino que nos anima a todos y fortalece el espíritu de cada nicaragüense porque caminamos con resultados y caminamos Siempre Más Allá con la bendición del Padre Celestial.

Abrazos grandes de nuestro comandante Daniel y de todos nosotros. Vamos Siempre Más Allá, adelante, adelante, construyendo el porvenir. Mucho, mucho cariño.