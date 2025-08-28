Mensaje de Compañera Rosario Murillo, jueves 28 de agosto

Muy buenas tardes, compañeras. Muy buenas tardes, queridas familias de nuestra Nicaragua bendita, soberana, siempre Cristiana, Socialista y Solidaria. Buenas Nuevas como cada día, gracias infinitas al Padre Celestial que nos bendice con Paz y rumbo de victoria, victoria del bienestar, que es lo que merece cada familia nicaragüense.

Hoy queremos anunciar que gracias a Dios en Diciembre seguirán llegando autobuses para distribuir entre los distintos municipios de nuestra Nicaragua bendita: 600 unidades de autobuses, camiones para basura, camiones volquetes para construcción; todo esto desde la República Popular China, y estarán llegando a nuestro país antes de Navidad para celebrar en grande la fiesta de Diciembre, la fiesta del nacimiento del Niño Jesús. El Niño Jesús nos trae entonces buses, camiones y también equipos de construcción. Mañana se firma con Yutong, del gobierno y pueblo de la República Popular China, una empresa.

Luego, tenemos también un contrato que se firmó el día de hoy para 50 camiones para bomberos. Esos camiones llegarán desde Belarús, país amigo, República amiga, un programa de crédito que el gobierno de Belarús otorga al gobierno de Nicaragua. La empresa se llama Pozhsnab y ha firmado con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y con el Ministerio del Interior para ir adelante atendiendo y equipando a los bomberos que son tan demandados en los programas de seguridad ciudadana de las familias, de toda nuestra Nicaragua.

Luego, también, compañeros, compañeras, anunciar que hemos agradecido al doctor Bruno Gallardo su servicio en el Ministerio de Hacienda por tantos años, primero como viceministro y luego como ministro. Ha pasado a retiro y Bruno tiene, creo, cerca de los 80 años. Fue dirigente magisterial, fue dirigente sindical, ministro de Hacienda, y hemos agradecido muchísimo todos sus aportes.

Damos la bienvenida también al compañero Ingeniero en producción agropecuaria y Máster en gerencia bancaria, Óscar Danilo Mójica Aguirre, que en el día de ayer asumió como ministro de Hacienda y está realizando los encuentros y reuniones pertinentes para garantizar también la continuidad del buen trabajo del doctor Gallardo.

Luego, tenemos, compañeros, compañeras, que hoy se presentó en conferencia de prensa el Comisionado General, Primer Comisionado General Francisco Díaz junto al Comisionado General Victoriano Urbina, anunciando cómo está integrada la jefatura de las fuerzas policiales de nuestra Nicaragua a partir de la reforma de la Constitución que se realizó, precisamente, por la demanda creciente de nuestro pueblo, que de verdad siempre está buscando la seguridad, procurando, demandando y exigiendo lo que debemos nosotros garantizar seguridad ciudadana en las comarcas, en los barrios, en las comunidades, en las ciudades, en todas partes, más seguridad.

Nuestro pueblo, como todos los pueblos del mundo, quiere vivir seguro y tranquilo. Por lo tanto, ante esa demanda creciente, se procuró reformar la Constitución para garantizar que hay dos mandos de la Policía Nacional que pueden distribuirse el trabajo de cobertura, de atención, y lograr ser más eficaces cada día y responder más rápidamente a la demanda de las familias nicaragüenses. Demanda que nosotros entendemos, valoramos y sabemos que refleja confianza absoluta de la familia en las instituciones de seguridad soberana y ciudadana de nuestra Nicaragua bendita.

Hoy es 28, en Moscú, el compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo firmó como coordinador de medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía de nuestra Nicaragua con el director general de Izvestia, compañero Vladimir Tyulin, un histórico acuerdo de cooperación. Un histórico medio también Izvestia.

Allá en Moscú se dio la firma y vamos a continuar avanzando en el trabajo comunicacional conjunto, en los intercambios, en la cooperación y el fortalecimiento de capacidades para nuestra labor como comunicadores sandinistas, revolucionarios y evolucionarios en esta Nicaragua bendita, intercambiando y fortaleciendo capacidades y lazos para la comunicación de las verdades verdaderas con la Federación de Rusia, a través de Izvestia.

Y allá también en Moscú está la compañera Camila, representando como directora a Nicaragua Diseña. Ha viajado con el diseñador laureado Joseph Mendoza, están participando en la Cumbre de Moda del BRICS, donde hay una cantidad de países reunidos. Aquí tengo los países: Armenia, Brasil, Guatemala, Nicaragua, India, China, Turquía, Sudáfrica y otros países exhibiendo colecciones. Es la quinta semana de la moda de Moscú y vamos a estar ahí, estamos ahí ya.

Hay conferencias, la compañera Camila va a dar una conferencia mañana y Joseph está presentando su colección o colecciones también por primera vez allá en la Federación de Rusia. Camila, Directora General de Nicaragua Diseña, conferencista, participa también en los distintos foros y comparte junto a los representantes de más de 100 países sobre los desafíos, tendencias y oportunidades en la industria de la moda, resaltando qué… el papel de la economía creativa como modelo de desarrollo y presentando los avances y oportunidades de la industria de la moda aquí en nuestra Nicaragua a través de Nicaragua Diseña, plataforma oficial de la moda en nuestro país.

Estamos allá, está Joseph allá y está una delegación también de compañeros y compañeras de la plataforma. La invitación a Nicaragua responde al aporte que hemos hecho para fortalecer nuestra economía creativa, un modelo bajo el cual se desarrolla Nicaragua Diseña desde el 2012 como plataforma para promover y proyectar el talento nacional y luego también para generar trabajo desde la creatividad, trabajo y bienestar para tantas familias en nuestra Nicaragua.

Luego, compañeros, compañeras, también tenemos que mañana se inaugura en Tola otra unidad de seguridad ciudadana, y también tenemos proyectos desde la alcaldía: vivienda en San Fernando, Nagarote, Tipitapa, Quezalguaque, Masaya, Ticuantepe, Santo Domingo, Bluefields y Nandaime; calles en Chinandega, Granada, Matagalpa, Guanuca, Nindirí, San Juan del Sur, San Isidro, El Ayote, Ciudad Darío; caminos San Juan del Río Coco y Nagarote, también, y Rivas caminos rurales, parques en San Carlos, San Miguelito y Macuelizo; museos, escuelas de deporte en Sébaco, Ciudad Sandino y puestos de salud; casa materna en Pueblo Nuevo, León, El Jicaral, en Tuma – La Dalia puente vehicular Palacagüina también; puente peatonal y Bonanza aceras.

Luego tenemos en San Marcos mejores parques para la familia; agua en El Castillo, Buenavista, nos informa ENACAL, construyendo un sistema de agua potable para 450 familias de esa comunidad.

El MAG nos reporta que la producción nacional de quesos, quesillos y cuajadas es de 151.8 millones de libras hasta julio de 2025, elaborado en empresas lácteas, queseras, artesanales y fincas a nivel nacional. Y bueno, eso es para nuestro mercado nacional y para la exportación. El INTA, más producción de maíz con fertilizantes orgánicos.

Luego tenemos también, compañeros, Usura Cero entregando a mil protagonistas en 37 municipios.

Y las universidades con una escuela de agroindustria que se inaugura en la Universidad de Estelí Chico Luis Espinoza, y luego también un Centro de Informática para las tecnologías digitales en la Universidad Nacional Agraria, aquí en Managua.

Hoy y mañana se entregan 1,050 becas a protagonistas de Masaya, Carazo, Granada, Rivas, Chontales y Río San Juan, estudiantes de las universidades.

INATEC nos informa que 4,500 protagonistas finalizaron sus cursos en centros técnicos de escuela de campo y escuela de oficio. Hay promociones en 61 municipios.

Luego tenemos el quinto encuentro con centros privados, promoviendo intercambios sobre metodologías y estrategias para mejorar la calidad de la educación.

Tenemos títulos de propiedad hoy, 570 en Mateare, León, Quezalguaque, Nagarote, La Paz Centro, en La Concepción, en Masaya, Tisma, Masatepe, Chinandega, San Miguelito, El Almendro, Morrito y Mulukukú. Tenemos 2,500 nuevos títulos la próxima semana.

La Pañoleta etapa 4, del municipio de Chinandega, un nuevo proyecto de energía para 2,351 hermanos de 450 hogares, 5,409,000 de inversión. Tenemos también que restauramos y entregamos el sistema de iluminación pública en Santa María de Pantasma, en León, distrito 1 y 2.

Y también que hemos venido avanzando en la vacunación contra la Fiebre Amarilla. Hemos aplicado más de 30,000 dosis que representan un 15.3% de avance hacia la meta.

Así están ferias de salud, clínicas móviles, ferias de ultrasonido del 1 al 6 de septiembre. Estamos atendiendo a 161,523 familias en 2,709 barrios y comunidades de todo el país. Las ferias son 1,428.

Y Vamos Adelante, compañeros, compañeras. Nos sentimos contentos de poder hacer, trasladar o transmitir todas estas bendiciones cada día, porque vamos caminando, porque tenemos Paz, porque defendemos esa Paz a la que tenemos todo el derecho y porque nuestra ruta, nuestros caminos, son de bien común para el bienestar de todos.

Abrazo grande de nuestro comandante Daniel y de todos nosotros.

Vamos Adelante.

Es nuestro el Porvenir.