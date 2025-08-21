Mensaje de Compañera Rosario Murillo, jueves 21 de agosto

Muy buenas tardes, compañeras, y muy buenas tardes queridas familias de nuestra Nicaragua bendita. Ayer tuvimos una tarde hermosa, intensa, una tarde para asumir desde nuestra valentía histórica los desafíos actuales. Una tarde en la que nuestro comandante Daniel repitió cuánto intentos en contra de Cuba, Venezuela, Nicaragua; las revoluciones de la soberanía y la dignidad nacional, y no han podido, no pudieron ni podrán.

Y hoy más que nunca, dijo nuestro Comandante, estamos cada vez, cada día más conscientes del enemigo que enfrentamos y hemos aprendido a avanzar en medio de las dificultades, en medio de los bloqueos, en medio de las agresiones, en medio de lo que llaman sanciones. Hemos logrado avanzar y seguimos avanzando, mejorando las condiciones de vida de nuestro pueblo.

Ese es nuestro objetivo: Que no vivamos en pobreza, porque no merecemos vivir en miseria o en pobreza. Aquí en Nicaragua hemos logrado defender la Paz y, defendiendo la Paz, se avanza en la mejoría de las condiciones sociales, económicas, productivas, educativas, de salud. Ese es el desafío. El desafío y los desafíos, desafíos mayores que tenemos enfrente hoy, debemos asumirlos con el coraje de nuestra historia, de nuestros héroes, de nuestros próceres.

Y vamos a salir victoriosos, dijo nuestro Comandante. Estoy seguro de este desafío mayor, y vamos a lograr alcanzar más estabilidad, más Paz. Vamos a seguir avanzando contra la pobreza, vamos a seguir con nuestros pueblos y desde nuestros pueblos, en victoria de la Paz, de la seguridad, de la estabilidad y del bienestar, el bienestar que merecemos.

Y compañeros, compañeras, vamos a tener también un fin de semana muy activo en términos deportivos. En el Estadio Nacional Soberanía, la leyenda del béisbol, Dusty Baker, mánager de la selección de Nicaragua, va a estar asumiendo su condición de mánager, lanzando la primera bola del campeonato Comandante Germán Pomares, con un partido entre el Boer y el Estelí.

Un saludo que se presentará a la fanaticada, dice la nota que nos ha hecho llegar los compañeros del Instituto de Deportes, presente en el estadio y se transmite por Canal 13.

Desde el viernes 22 hasta el domingo 31, en el Polideportivo Alexis Argüello se desarrolla el Torneo Americup de Baloncesto, un campeonato que reúne a las mejores 12 selecciones de todo el continente americano, en esta disciplina de baloncesto. Participan selecciones nacionales de Panamá, Puerto Rico, Argentina, Venezuela, Canadá, República Dominicana, Colombia, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, Bahamas y nuestra Nicaragua Bendita.

Es la primera vez que Nicaragua no solo alberga, es anfitrión, sino que también participamos en este evento de gran importancia.

En la fase de grupos, nuestra selección jugará contra Argentina el viernes 22, contra Colombia el 24 y contra República Dominicana el 25.

Todos los partidos transmitidos por el Canal 13, Viva Nicaragua, a las 6:40 (p.m.). Luego tenemos también, parece que estos partidos se gestiona todavía cómo transmitirlo.

Desde hoy jueves 21 hasta el domingo 24, en Rivas, Tola, Playa Popoyo, el Campeonato Latinoamericano Alas Global Tour Pro de Surfing. Más de 216 surfistas representan a 21 países de Latinoamérica. Nuestra atleta olímpica, Candelaria Resano, nos representa en este importante evento de surf.

Tenemos desde la Procuraduría General de la República viviendas que estamos entregando en Juigalpa, León, San Carlos, Somoto, La Libertad, San Juan del Sur, Las Sabanas; calles en Managua, Wiwilí, Ticuantepe, Granada, Matagalpa, El Tortuguero, Muelle de los Bueyes; caminos, caminos rurales también en El Tortuguero, Siuna, San Ramón, San Carlos, Nagarote, todos estos son caminos Rivas, Estelí, Villa El Carmen; polideportivos, estadios, canchas y parques en Somotillo, Altagracia y San Dionisio, Matagalpa; viveros en Ocotal; puestos de salud y escuelas en Tuma – La Dalia, Morrito, Ticuantepe; puentes y obras de mitigación en Macuelizo, Nandaime, Bluefields y Cárdenas. Vamos Adelante desde las municipalidades, la Procuraduría de Municipalidades.

Mejoramos agua en Managua, Colonia 14 de Septiembre, con un 65% de avance con un nuevo pozo que se construye ahí desde Enacal.

El MAG presenta una expectativa de 715,000 unidades de brócoli para este mes de agosto 2025, cultivado por familias de municipios de Jinotega y Matagalpa.

Luego tenemos también al INTA produciendo semillas de café y esto se desarrolla, la presentación de todo esto en el Centro de Desarrollo de Tecnología Agropecuaria Bernardino Díaz Ochoa, héroe campesino. Esto es en La Dalia, Matagalpa, un foro regional sobre producción de semillas de café. Participan los productores de la zona.

Luego tenemos también, compañeros, créditos de Usura Cero, mil protagonistas en 40 municipios.

Y tenemos desde el MINED, 1,200 directores y subdirectores de centros educativos privados participando en encuentros valorativos de avance de las estrategias nacionales de educación.

Inauguran auditorio para el desarrollo de conferencias y capacitaciones en la Universidad Antonio Valdivieso, en Rivas. Equipos tecnológicos que se entregan y se ponen a funcionar en áreas de medicina en la Universidad Padre y Comandante Gaspar García Laviana. en León.

y Vamos a inaugurar también un diplomado sobre café en la Universidad Camilo Torres de Matagalpa, Padre y Comandante también Camilo Torres.

Luego tenemos al INATEC, ferias de aprendizaje, festivales artísticos, foros de educación especial incluyente, proyectando los avances y desafíos de los programas de educación técnica.

Tenemos también títulos de propiedad, 500 en Chinandega, Puerto Morazán, Corinto, Diriomo, Jinotepe, San Marcos, Dolores, San Miguelito, Morrito, El Almendro, Mulukukú, El Rama, El Tortuguero, Nueva Guinea y Muelle de los Bueyes. Y 2,500 nuevos títulos la próxima semana en todo el país.

Energía que inauguramos en la pista del municipio de El Rama, sector Complejo Judicial, donde se atendieron a 150 hermanos y hermanas. Y tenemos también el Plan Nacional de Restauración y Cuido del Sistema de Iluminación Pública que entrega hoy en el casco urbano de Rivas a 9,226 familias, 1,482 luminarias, y en Puerto Sandino a 540 hermanos y hermanas.

Desde el Ministerio de Salud tenemos varias notas. Ferias de salud, Clínicas Móviles y Ferias de Ultrasonido de mama para 150,000 familias de 2,620 barrios y comunidades. Son 1,419 ferias de salud y clínicas móviles. Y tenemos también el segundo simposio de Ortopedia Pediátrica para analizar avances e identificar los desafíos en esta especialidad. Participan 80 especialistas, neurocirujanos y médicos generales de todo el país.

Y compañeros, compañeras, mañana vamos a estar realizando el acto de reconocimiento a los héroes de la gesta del Palacio Nacional, única e irrepetible. Ahí vamos a estar con los hermanos que todavía están acompañando en este plano de vida y los familiares de los que ya partieron pero están con nosotros.

Van a recibir la medalla General Benjamín Zeledón, como informamos ayer, y van a estar en el lugar de los hechos, ahí donde se reunían lo que el comandante Edén Pastora Gómez llamó los chanchos, «La Chanchera», pero ahora reivindicada, dignificada por el heroísmo de la juventud y del pueblo nicaragüense.

Y este fin de semana celebramos también aniversario de la Fundación de la Juventud, de la Cruzada de Alfabetización, y vamos a estar inaugurando obras, obras y más obras que son amores, que son buenas razones y que representan el corazón de esta revolución de héroes, de mártires, de familias potentes, de familias creyentes, de familias trabajadoras, laboriosas, que Vamos Adelante, que seguimos construyendo el porvenir de bienestar.

Y todos nosotros, como gran familia nicaragüense, orgullosos de ser nicaragüenses por gracia de Dios y honrando desde ya a los héroes de San Jacinto. Todos Somos San Jacinto.

Abrazos grandes, compañeros, compañeras, abrazos cada vez más grandes en la celebración de la Paz, la seguridad, el trabajo y la vida para avanzar, para prosperar, siempre en victoria de una Nicaragua cristiana, socialista y solidaria.

Abrazos de nuestro comandante Daniel, de todos nosotros.

Aquí estamos, trabajando con alegría y orgullo, y Vamos Adelante, Siempre Más Allá.

Es nuestro el porvenir.

Abrazos grandes.