Mensaje Compañera Rosario Murillo, viernes 26 de septiembre

Declaraciones de Rosario

Copresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía

de Multinoticias Canal 4

26 de Septiembre del 2025

Buenas tardes, Compañera. Muy buenas tardes, Queridas Familias de esta Patria Unida, esta Patria Bendita, esta Patria Libre, esta Patria llena de Fuerza, la Fuerza del Amor, la Fuerza de la Paz, que és nuestra Gran Victoria.

Esta tarde precisamente estará desfilando nuestra Policía Nacional en la Conmemoración de su 46 Aniversario, celebrando la Unidad, la Fuerza del Amor, de la Paz, y todas las Victorias.

Vamos a estar también este Fin de Semana con 54,478 Actividades de Unión, Unión Familiar, Paz y Bien, Alegría, la Alegría y el Agradecimiento al Padre Celestial porque vivimos en Paz, y porque desde la Paz vivimos seguros, vivimos trabajando, para prosperar.

27,324 Actividades Culturales y Recreativas… Qué Bendición, la Fuerza de nuestra Tradición, de nuestra Historia, de nuestro Arte, de nuestra Identidad Creativa, Identidad Combativa, Identidad Valerosa, Valiosa. Nuestra Identidad, de la que somos tan orgullos@s !

Desfiles Cristianos, celebrando el 456 Aniversario de la Traducción de la Biblia al Español en todos los Municipios del País. Y cómo se han involucrado l@s muchach@s de Juventud Sandinista 19 de Julio en esta Celebración de la Traducción de la Biblia al Español.

Hemos visto esa hermosísima Gala de Danza en el Teatro Nacional Rubén Darío celebrando el Aniversario, y hoy también se va a transmitir a través del Canal 6, Nicaragüense por Gracia de Dios; se va a transmitir la Gala que se realizó el Domingo pasado en el Teatro, y que nos une a tod@s, desde la Biblia, el Libro Sagrado de los Cristianos, donde se predica el Amor, el Amor entre nosotr@s, la Hermandad, la Fraternidad, y así és como queremos vivir.

Por eso la Juventud se involucra tanto, porque defendemos el Amor, la Concordia, como Modelo de Vida de las Familias nicaragüenses, y Caminos… Caminos de Educación, de Progreso, de Prosperidad, para l@s Jóvenes, y l@s Jóvenes de Todos los Tiempos también.

Estamos celebrando Octubre Victorioso, el inicio, en Estelí, en Juigalpa, este Fin de Semana, Bandas Rítmicas. Y elegimos Reinas de Fiestas Patronales en El Jícaro y El Jicaral.

Vamos Adelante…! Vamos a mandar todo esto a través de los Medios porque és bastante, és mucho. Vamos Adelante ! És nuestro el Porvenir !

Tenemos también Cooperación Cultural con Rusia. La Delegación que preside el Compañero Laureano ha sostenido reuniones con grupos de Arquitectos y Escultores, entre ellos los Compañeros artistas Andrei Belyi y Aleksei Chebanenko, quienes nos estarán visitando para realizar Proyectos de Arte y Escultura en nuestra Nicaragua. Nos visitarán en este Mes de Octubre.

Tenemos también Cooperación que se ha venido acordando con los Teatros principales de la Federación de Rusia, con el Bolshói de Moscú, para producir espectáculos conjuntos, y además Talleres y Seminarios para compartir nuestro Arte, nuestra Cultura, y aprender unos de otros.

Estamos en la Asamblea General de Naciones Unidas. Allá nuestro Canciller, Compañero Denis Moncada, sostiene Encuentros con sus homólogos de tantos Países, entre ellos hoy firmamos Acuerdos con Ghana; también nos hemos reunidos con Belarús, Zimbabue, Argelia, nuestros Hermanos en el Mundo.

Queremos el Mundo que tod@s soñamos : Un Mundo de Paz, de Bien, Desarrollo Compartido, Justicia y Verdades Verdaderas... Un Mundo sin Guerras !

Luego, más Árboles de la Vida iluminando nuestros Municipios. Hoy Viernes con Orgullo las Familias de Jalapa encienden un Árbol de la Vida, Verde, para celebrar el Día Nacional del Maíz y la Feria del Maíz, que és histórica, que se realiza en Jalapa, Nueva Segovia, año con año.

Tenemos también, Compañer@s, que, Bomberos, más Unidades, más Estaciones de Bomberos, esta vez en Santa Rosa del Peñón, Mina La India. Se están trasladando ya hoy los Bomberos y también las cisternas para esa Estación que se inaugura el Martes 30 de Septiembre.

Luego tenemos, Compañer@s, que desde las Alcaldías celebramos una cantidad de Fiestas Tradicionales, y además, estamos en Sébaco, 29 Años de ser Ciudad.

Ciudad Antigua, Masaya y San Dionisio entregando Viviendas, también en Ciudad Darío y Río Blanco.

Calles… En Managua, 10 Calles; Sébaco, 7; Mateare, Mozonte, Quezalguaque, Bilwi, con 4 calles adoquinadas cada uno, también Nindirí, León, Capital de la Revolución; Chichigalpa, El Jicaral, Ciudad Sandino, Rivas…

Cuántas Calles para el Pueblo ! Lo que nuestro Pueblo merece, trabajando junt@s, en Unión y en Concordia, como Gran Familia Nicaragüense.

Granada, Dolores, San Jorge, Estelí, Teustepe, ahí ya vamos… En Estelí son 60 calles de macadán… 60 Calles ! Porque tenemos Paz, por eso Vamos Adelante. 60 Calles en Estelí !

Caminos Rurales en Teustepe, Matagalpa, Muy Muy, Caminos Productivos, La Cruz de Río Grande, Tipitapa y Telpaneca.

Parques, Plazas y Miradores en El Viejo, San Rafael del Sur, San José de Bocay, y San José de Cusmapa.

Complejos Deportivos, Estadios, Gimnasios y Canchas en Masaya, Santo Tomás del Norte, San José de los Remates, San Francisco de Cuapa; San Jorge, rehabilitando Canchas Deportivas. Primera etapa también en el Parque Lidia Rayo, Cancha Deportiva, esto és en San Francisco de Cuapa.

Luego tenemos Masatepe, San Rafael del Sur y Puerto Morazán, que estamos reparando, restaurando o haciendo nuevos espacios de los Mercados Municipales.

Sistemas de Agua Comunitarios, Escuelas, en Totogalpa, El Rosario, Nueva Guinea, Condega, Chinandega.

Cuántas Obras de Progreso ! Porque tenemos Paz és nuestro el Porvenir !

Adoquinado en Dolores, nos informan las Familias de Carazo.

Agua en la Colonia 14 de Septiembre. Importantes obras que se realizan para reforzar el abastecimiento de Agua Potable en un sector de Managua.

MARENA realiza reuniones con universitarios desde Encuentros que están dándose a través de la Unión Nacional de Estudiantes.

Las Universidades Verdes eligen sus Reinas, Reinas de la Madre Tierra, en todo el País.

El Ministerio Agropecuario reporta una producción de 15.4 millones de cajillas de huevos en Granjas, Agosto 2025, hace un mes. Tenemos 15.4 millones de cajillas, reportadas en más de 200 Granjas Tecnificadas y Semitecnificadas en todo el País.

Usura Cero entrega créditos, hoy a 1,000 Protagonistas en 50 Municipios, y la próxima semana a 5,000 Protagonistas en 105 Municipios.

Estamos participando en Japón, en la Feria Internacional más grande de Café, y nuestro Café, Nicaragua Bendita, brilla en esa Feria. Desde CONATRADEC estamos presentes exponiendo nuestro Grano de Oro allá en Japón.

Luego tenemos también, que la Secretaría de Economía Creativa de la Presidencia, hoy celebra el Día Nacional del Maíz, y desde Jalapa, ya decíamos, la Gran Milpa de Nicaragua, en Nueva Segovia, inauguramos la 42 Edición de la Gran Feria Nacional del Maíz, Nuestra Raíz.

También tenemos más Festivales en todo el País, celebrando el Maíz, Nuestra Raíz; Fiestas del Maíz Xilonem 2025, en Masaya, Rivas, Matagalpa, Bilwi, San Miguelito, Río San Juan, Chichigalpa. Y Festivales de los Trajes Originales de nuestro Folklore en Municipios de Carazo.

También aquí, Compañer@s, contamos con los anuncios del Ministerio de Educación, que 60,000 Maestr@s de las diferentes Modalidades y Niveles de Educación están reunidos evaluando los avances de Contenidos de Septiembre, y preparando acciones para fortalecer los aprendizajes durante Octubre Victorioso.

Universidades nos informan del Congreso de Docentes y Estudiantes, Investigadores Agropecuarios, esto desde la Universidad Nacional Agraria, presentando 270 Proyectos de Investigación e Innovación.

Luego tenemos al INATEC que ha hecho circular toda la Oferta, el Circuito de Casas de Descanso y Hoteles, que son Hoteles Escuelas también, Casas de Descanso que son Escuelas también : La Casa Azomalli en Pochomil, Miramar en Nagarote, Nicarao en San Juan del Sur, Luxemburgo en Pochomil también, Volcán Maderas en Ometepe, El Tránsito en Nagarote, y Nicarao I y II en San Juan del Sur.

Hermosísimo Circuito para el descanso de Familias nicaragüenses, o Hermanos que nos visitan de otros Países.

El INATEC no sólo está presentando su oferta de espacios turísticos, sino también asegurando que en todos esos espacios compartimos conocimientos para promover una mejor atención, un mejor servicio a los turistas nacionales y a quienes nos visitan, Hermanos que nos visitan de otros Países y Pueblos.

Luego tenemos a l@s Maestr@s de Educación Técnica que están recibiendo Reconocimientos, esta és la Campaña de Investigación e Innovación Pedagógica. 320 Iniciativas se presentaron para mejorar la calidad en el aprendizaje de las Carreras Técnicas.

Tenemos, como decíamos ayer, las Reuniones con Centros Técnicos Privados, nos hemos reunido también con los Directores de los Centros de Educación Privados, y está proyectada para la próxima semana la reunión con las Universidades Privadas. Compartiendo el conocimiento y las Estrategias para avanzar en la Educación, que és el Futuro de nuestra Nicaragua.

En Managua estamos entregando Títulos de Propiedad en el Distrito VI, en Diriamba también, son 560 Títulos en total, Masaya, Nindirí, Niquinohomo, Nandasmo; El Castillo, San Carlos, todo esto en Nuestro Río San Juan; Siuna, Triángulo Minero, y Nueva Guinea.

La Procuraduría General de la República, la Intendencia de la Propiedad, certificando todos los días a Familias del Campo y de las Zonas Urbanas.

Luego tenemos, Compañer@s, en la Comunidad Los Velásquez, de San Rafael del Sur, otro Proyecto de Energía Eléctrica para Familias, son 110 Herman@s; la inversión és de un millón 300,000. Y entregando el Sistema de Iluminación Pública restaurado en El Sauce, esto es para 3,028 Familias, es decir, 13,626 Herman@s.

Tenemos también, desde el Ministerio de Salud, avances en la instalación de Sistemas de Cámaras en los Hospitales; estamos avanzando para cubrir todos los Hospitales con seguridad a través de cámaras, que nos garantizan que sabemos quiénes entran, quiénes salen, y evitar que se cometan delitos, como hemos conocido en otros tiempos, y delitos que sobre todo involucran a Niños, y no podemos permitir que se continúen dando.

Vamos avanzando, 10 Hospitales del País están ya cubiertos, aquí nos hacen falta todavía 130 cámaras, en 4 Hospitales. Vamos Adelante, con la Bendición de Dios !

Brigada Oftalmológica que va a tener un trabajo intenso este Fin de Semana en El Rama, Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea, Bluefields, El Almendro y El Coral. 12 Especialistas que realizarán operaciones para corregir Catarata y Pterigión.

Cada Fin de Semana tenemos cantidad de Ferias de Salud y atendemos, lo más que podemos, a las Familias que llegan de las zonas, sobre todo rurales, a zonas urbanas, donde son atendidos con esmero y con cariño, como merecen.

Tenemos también, Compañer@s, la visita de nuestr@s Compañer@s, son 10 Herman@s Alcaldes, también Secretari@s Polític@s, que participan en el Encuentro de Partidos de todos los Continentes del Mundo, que se realiza en la Ciudad de México, donde hemos sido invitados año con año, por el Profesor Alberto Anaya Gutiérrez, Presidente del Partido de los Trabajadores.

La Compañera Heroína Nacional Brenda Rocha preside la Delegación, y transmitió los Saludos de todo nuestro Pueblo a los Hermanos participantes. Hemos circulado una foto muy linda de Brenda, con su intervención, donde por supuesto hemos ratificado, como siempre, nuestro respaldo permanente, solidario, inequívoco, al Pueblo Venezolano y al Presidente Nicolás Maduro Moros, así como también el reconocimiento del Heroísmo y los Derechos del Pueblo palestino.

Ahí estamos entonces, mañana culmina, está el Alcalde Sadrach Zeledón por allá, y Compañer@s Secretari@s Polític@s e integrantes de las Unidades de Victorias, como Manuel Fuertes, Zulma Reyes, Reynerio Mendieta, Ramón Benavides, Leslie Armando Rocha, Brenda Rocha, Alma Nubia Baltodano y Orlando Tardencilla.

A todos ellos nuestro abrazo. Nos sentimos muy bien representados; ahí está nuestro Pueblo, la Firmeza, la Coherencia y la Valentía del Pueblo nicaragüense.

Compañer@s, Vamos Adelante, en Unidad, Fuerza de Amor, de Paz y de Victorias. Esta tarde desde la Avenida De Bolívar a Chávez, celebrando que tenemos, Gracias a Dios, Seguridad Soberana y Seguridad Ciudadana, con nuestra Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua.

También nuestro Ministerio del Interior que celebrará su Aniversario el próximo 17 de Octubre, Aniversario de la Heroica Insurrección Popular, que dio al traste con la Tiranía, con la Dictadura Somocista.

Un Pueblo Heroico, un Pueblo en Lucha, un Pueblo Victorioso, eso somos y nos llenamos de Orgullo al decirlo, y de Fuerza, para seguir luchando, ahora contra la Pobreza, y construyendo el Porvenir que merecemos.

Abrazos Grandes y hasta al ratito que estemos en la Avenida De Bolívar a Chávez, en Unión, Fuerza de Amor y Paz, y de Victorias. Vamos Adelante !

– o0o –

Compañera, aquí estamos otra vez, porque realmente hasta este momento me trajeron en limpio la Carta que hemos hecho llegar con todo Cariño a nuestra Querida Compañera Margarita Simonián, Redactora Jefa de Russia Today (RT) y del Grupo Mediático Rossiya Segodnia.

Margarita hoy vive momentos muy difíciles, muy dolorosos, y nosotros los compartimos con ella solidariamente desde nuestra Nicaragua Bendita y Siempre Libre, donde hemos aprendido a trabajar juntos, conociéndonos y queriéndonos.

Margarita perdió hoy a su esposo, el excelente Periodista Tigrán Keosayán, quien estaba de Presentador de distintos Medios importantes de la Federación de Rusia.

Le hemos enviado nuestros Abrazos Fraternales y hemos destacado nuestra cercanía, porque, alguien como ella entiende muy bien los afanes, comparte nuestras Luchas y Certezas, como nosotros compartimos las suyas y las de su Pueblo, el Pueblo ruso, plenamente.

“Entendemos que su esposo ha sido un Comunicador brillante y leal a su Pueblo y a las Causas Justas y Verdaderas de esta Humanidad que debe, porque debemos, continuar el avance contra todas las formas de negación del Bien.

El legado de Tigrán vive, y vivirá, perdurando entre quienes combatimos con la seguridad de seguir venciendo.

Usted, Querida Compañera Margarita, és Protagonista esencial de todas estas Batallas de Patria y Humanidad.

Como Amig@s Verdader@s nuestros Corazones están con Usted, alentándola y animándola a continuar iluminando desde todos sus espacios de trabajo, el Mundo que estamos construyendo”.

Vamos Adelante, Compañer@s…! No queríamos dejar esta Sesión sin compartir esta Nota de Afecto y de Solidaridad con Margarita y l@s Compañer@s de RT y de los Medios de la Federación de Rusia. Abrazos Grandes, Compañer@s.