Masatepe de luto por muerte de joven en trágico accidente de tránsito

El municipio de Masatepe se encuentra de luto tras la trágica muerte del joven Jefferson Alí López Méndez, de 21 años de edad, quien perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la comunidad La Estrella.



En el violento hecho, en el que estuvieron involucradas motocicletas, también resultó gravemente lesionado el adolescente Otoniel Nicolás Hernández Aguilar, de 14 años, quien permanece ingresado en un hospital bajo atención médica.



El fatal accidente ocurrió cerca de la parada de buses La Granjita, donde una de las motocicletas, marca CGL – 125, quedó seriamente dañada producto del fuerte impacto.

Familiares del menor lesionado viven momentos de angustia, especialmente su madre, Elda del Socorro Aguilar Blass, de 46 años, quien se mantiene pendiente de la evolución de su hijo.

Las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió este lamentable suceso que enluta a una familia más en el departamento de Masaya.

