Motociclista causa tragedia vial y se fuga en Villa El Carmen

Don Francisco Julián González García, de 62 años, murió la noche del sábado, cuando la moto en que viajaba como pasajero fue impactada por otro motorizado, en Villa El Carmen, Managua.

Francisco Julián González García

La víctima era el pasajero de Nelson Iván García Velázquez, de 18 años, quien conducía la moto placa M 366-615.

Al llegar al kilómetro 46 de la carretera a Montelimar, fueron colisionados por otra moto negra sin placa, cuyo conductor se dio a la fuga.

En el hecho, don Francisco Julián salió proyectado hacia la vía, sufriendo múltiples lesiones que le causaron la muerte cuando era trasladado a un centro hospitalario.

Villa El Carmen: Pasajero de moto muere, conductor huye

Agentes de tránsito investigan la identidad y paradero del conductor que dio origen a la tragedia.