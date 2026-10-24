Localizan cuerpo de juez que murió arrastrado por corrientes de un cauce en Murra, Nueva Segovia

La madrugada de este sábado fue encontrado el cuerpo sin vida del doctor Marvin Alejandro Rodríguez Toledo, Juez Local del municipio de Murra, Nueva Segovia.

El doctor Marvin Rodríguez fue arrastrado por fuertes corrientes la tarde de ayer viernes al caer a un cauce cuando se movilizaba en su motocicleta, en el barrio Hermanos Casco, en Murra.

El cadáver estaba atrapado entre las ramas de un árbol y soterrado por la arena, a mil metros de donde termina el cauce.